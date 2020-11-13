【香港地產風雲@iM網欄】地產代理最怕遇到的十種類客人(下)

今日講嘅topic係：地產代理最怕遇到的十種類客人(下)

汶睎寫這篇的時間正正是出上集那天的下午，我和一個客人看完樓後寫的。原來這客人也有看我的文章，他問了我一個問題：「汶睎，我應該不算難搞吧？」

Er.......我口中說了不是，心中卻是：「我同你睇樓都睇咗三年，你個女由小學都升咗去中學，你都仲未肯買，前前後後睇左百幾層樓，五六七個不同區份，你自己覺得呢......難搞嘅客永遠唔會知自己係有幾難搞！」

6. 樓市旁觀者

正如我今日這個客人，永遠都只是在旁觀望樓市，永遠都不參與在其中的客人。你去賭枱都識落注，去馬場都識買飛，點解睇樓永遠得個睇字。齋睇嘅話，升同跌關你咩事？

7. 飛機客

我曾經試過一個客人放我飛機8次，每次都約好業主盤準備好鎖匙盤，價錢都傾好後，客人不出現。做人可否有誠信一點，約了就是約了，你約你女朋友會否也放飛機，你約你母親吃飯也會否放飛機？

8. 理性分析淡淡客

這類客人會把市面上所有看淡的新聞和消息都背得滾瓜爛熟。無論你和他説什麼，他都可以引經據典的和你辯論一番，什麼加息，什麼失業率，什麼打仗，什麼泡沫，就是不買。其實我真心想買，真心不想買，那看來搞什麼？ 何不節省時間留在家中陪陪朋友家人，要浪費體力和我們辯論呢？是太閒了嗎？

9. 永遠找dream house的客

行內一句說話，買樓永遠沒十全十美，就算有十全十美，價錢也會是個缺點。很多人永遠都在找市場上沒有的東西，我要天台，我要鳳凰樓，我要大平台，大哥，這不是你想要就找得到的。我試過最經典的是看北角城市花園，客人説我要向南的海景樓.....

10. 眼高手低客

心目中想找1000萬單位但口袋只有400萬budget，當代理真的給他看400萬可以買到什麼時就會發爛渣説怎麼是這樣。一分錢一分貨，香港有錢人很多，市場上不是只得你在睇樓。你看上的，人家都會看上，請看清楚這世界！

真的想買樓的，請記得我，你的星級代理唐汶睎！

作者_唐汶睎簡介： 我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

更多香港地產風雲@唐汶睎的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！