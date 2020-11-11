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【科技抗疫】Google Travel增疫情資訊　提醒用戶酒店是否有免接觸入住選項

科技 18:23 2020/11/11

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Google Travel近日就推出全新功能，用戶在尋找酒店時，可同時得知酒店相關的疫情防範措施，例如提醒用戶酒店有免接觸入住的選項等。

新冠肺炎疫情持續，陰霾籠罩全球各地。雖然目前仍不鼓勵市民出國旅行，但仍有不少人需要出國公幹，入住不同酒店。Google Travel近日就推出全新功能，用戶在尋找酒店時，可同時得知酒店相關的疫情防範措施，例如提醒用戶酒店有免接觸入住的選項等。

【疫市營商】日本民宿自救　遙距住宿定價1000日圓有咩玩

【Google Search On】Google Search推新功能　用家哼旋律即可搵歌名

Google宣布，正與全球多間連鎖酒店、度假民宿和其他相關行業協會合作，當中包括：萬豪、洲際酒店集團、四季酒店等，為Google Travel新增疫情相關信息。用戶在「google.com/travel」上搜尋住宿時，可看到各間酒店的防範措施，如所有入住的賓客及訪客均須填寫健康申報表，並提供過去十四天內之外遊紀錄；除食物外，一切外來物品包括行李箱、袋、盒子等在到達酒店門口時均需噴上消毒噴霧劑進行消毒等。

Google Travel也會提醒用戶，該住宿地點是否處於疫情高危地區、有否受到封城影響、以及航班供應情況等。（Google資料圖片）

Google Travel也會提醒用戶，該住宿地點是否處於疫情高危地區、有否受到封城影響、以及航班供應情況等。

值得注意的是，目前用戶只能在網站「google.com/travel」上獲得資訊，其他服務如Google地圖搜尋酒店時，則未能獲得新冠肺炎疫情相關的信息。

【Google新設計】Google圖示新設計太類似　一招教你切換舊版icon

責任編輯：曾曉汶

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