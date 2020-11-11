【港元定期存款】港元定存最高息6厘 跑贏「長者iBond」3.5厘「墊底息」

▲ 在一片減息浪中，尚幸5間銀行合共7個定存仍力保逾3.5厘；當中以集友的6厘問鼎高息王。

一個月港元拆息5連跌，繼本周一（11月9日）失守0.2厘後，今天（11日）再乍現0.13厘的逾9年新低；本周共有10間大小銀行鬥減港元定存息，包括渣打、星展及東亞 （00023） 等大行。專家預計，以第4季首間發鈔行帶頭減定存，遂料其它中小業界再跟減，令存息的跌勢未止，尤其是當本周五（13日）通脹掛鈎債券（iBond2020︰新上市編號︰04239）逾百億元的凍資回籠，令銀根更鬆動。幸而龍頭及中小行的超高息暫沒變，冠絕全城更達6厘。

部分銀行的港元定存息率，高於銀債「墊底息」，詳情可按下圖了解

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金管局剛公布擬於12月1日推售的銀債，今年的「墊底息」更由3厘驟加至3.5厘；本報對市面廿多間傳統銀行、以及虛擬銀行作大搜查，發現5間大小行，合共7個計劃的定存息超逾3.5厘，較「長者iBond」的3.5厘息高，包括滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 、工銀亞洲、集友及招商永隆。

當中集友提供7天短存享6厘，膺「高息王」；但須附帶條件，如以等值10萬元人民幣等指定外幣作兌換，扣除買賣差價後，實質回報打折。

同樣，超高息絕非中小行專利，舉發鈔行中銀香港為例，7天短存亦有4厘，滙豐更達5厘，但兩間大行皆要求先把指定外幣作兌換，才享最高特惠息，扣除換滙成本，賺息或少一截。

銀行乏誘因借貸 存息減快加慢

另方面，港元定存的劈息潮惡化，本周共10行猛減，最新搶乘降息快車是渣打，把一個月短存由0.18厘，驟削0.08厘；新息率低見0.1厘。富邦、交銀香港、華僑永亨、東亞、創興 （01111） 、星展、信銀國際、集友及招商永隆也鬥減不同存期的年息。

專家指，銀行在水浸下，難免令存息低處未算低，綜觀11月開局至今的降息潮，致令中長息遠遠跑輸iBond兩厘的「保底息」。因半年期最高息，現為大眾財務及天星銀行（airstar）僅得1.1厘。一年期更跌穿一厘，集友新報0.88厘已居首，凸顯存息減快加慢格局。

東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥預料，一個月拆息或再考驗0.1厘才反覆見底，畢竟市面流動性極充裕，除了凍資1.3萬億元的螞蟻集團突煞停上市，頭寸大為鬆動外；疊加明天（11月12日）iBond涉資約239億元資金回籠，令銀根再驟增，遂令業界乏誘因逆市加息。

至於一個月拆息對上一次見0.13厘低位，可追溯至2011年2月11日；即現水平是時光倒流約9年半前。

本周暫僅虛擬銀行出招，但轉戰場力搶活期息，而非定存，天星銀行（airstar）於周一新推活期存款利息優惠，以存款2萬元計，利息高達5厘；最多賺息500元，可是，不及工銀亞洲的3個月年息最高5.2厘，惟活期息的好處是毋須鎖死資金，天星的優惠期由即日起至下月底。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪