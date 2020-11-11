【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡11月22日實施　兩地旅遊局合作推活動優惠（附優惠link）

▲ 香港旅遊發展局及新加坡旅遊局宣布將攜手合作，迎接11月22日起重臨兩地的旅客，不少港人亦關注旅遊相關的資訊及優惠。（新加坡旅遊局網站圖片）

因應香港與新加坡確立「航空旅遊氣泡」，香港旅遊發展局（旅發局）及新加坡旅遊局今日（11日）宣布將攜手合作，迎接11月22日起重臨兩地的旅客。除了防疫措施，不少港人亦關注旅遊相關的資訊及優惠。

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兩地旅客有什麼優惠？

兩地旅遊局將會共同進行推廣，如聯合的社交媒體宣傳內容，並為首批「航空旅遊氣泡」的旅客送上特別禮物，包括一款特別設計、展現出兩地特色的限量可重用口罩。於11月22日乘搭「航空旅遊氣泡」首航的兩地旅客，將享用到由國泰航空及新加坡航空安排的特色空中餐膳，細味香港及新加坡的地道美食。此特別菜單會在所有「航空旅遊氣泡」航班上供應，直到今年年底。

旅發局與新加坡旅遊局亦已聯同業界，為旅客送上一系列包括酒店、景點及其他物超所值的優惠，詳情將羅列於旅發局的網站（DiscoverHongKong.com/TravelBubble） 及新加坡旅遊局的網站（www.visitsingapore.com/deals/hongkong）。

新加坡現有什麼活動？

在新加坡，一系列聖誕主題活動也將為香港旅客帶來節日體驗，包括新加坡地標烏節路的年度「烏節聖誕大街歡」，於長達3.1公里的聖誕大街展示璀璨燈飾；以及濱海灣花園的盛大聖誕慶典「聖誕仙境」。

香港旅客亦將是首批享受新加坡全新多元體驗的海外旅客之一，如在聖淘沙名勝世界內的 S.E.A.海洋館中一嚐「深藍夜宴」海底餐飲，以及在位於連接濱海灣市中心和樟宜機場的公園連道上的「樟宜侏羅紀步道」騎自行車或漫步，一邊觀賞最新的巨型戶外恐龍展覽，一邊欣賞沿途景色。

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責任編輯：朱悅瀅