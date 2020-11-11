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【Silverbond 2020】新一批銀色債券登場! 一文看清申請資格、認購方法、發行日、年期、保證回報、派息機制詳情

理財智慧 18:55 2020/11/11

分享：

金管局今日(11日)公布推出第5批銀色債券(Silverbond)發行詳情。

 

申請資格：於1956年或之前出生及持有有效香港身份證

認購期: 由12月1日(星期二)上午9時至12月11日(星期五)下午2時

年期：3年，債券到期日會全數付清本金予投資者

最低認講金額：1萬元

發行日:將於12月22日發行

發行總額：發行額為100億元，按需求可增至150億元

配發上限：每位申請人士可獲100萬元的配發上限，即每位投資最多可獲100手

配發機制：先向合資格申請者派發一手債券，剩餘手數許可的話，向申請兩手或以上的投資者配發一手債券；剩餘手數許可，向申請三手或以上的投資者配發一手債券，如此類推，直至剩餘手數不足再進行配發，剩餘手數會以抽籤形式配發或所有申請100手或以上的投資者已獲配發最高上限100手。

派息機制：浮息以定息日最近6個月按年平均通脹率計算，首個定息日為2021年6月22日；固定息率部分3.5厘，以較高者為準，每半年派息一次。

保證回報：3.5厘

 

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責任編輯：潘曉豐

銀色債券 香港金融管理局 債券

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