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【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出

股樓投資 17:35 2020/11/11

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新盤連環登場，搶去二手客源，個別偏遠地區屋苑交投偏靜，以馬灣珀麗灣為例，本月暫錄3宗成交，個別業主見市況淡靜，主動減價吸客，近期更有業主於短短4個月內，連減5口價，才能賣出單位，而成交價亦略低同類型單位。

【筍盤短缺】平盤買少見少　兇宅同層反成搶手貨　無得住先驚？【下一頁

中原溫明峯說，珀麗灣17座中層M室，實用面積366平方呎，一房間隔，享少海景，今年7月放盤，原叫價538萬元，期間五度下調叫價，累減41.2萬元，終以496.8萬元易手，實用呎價13,574元。值得留意的是，較對上一宗同類型單位成交價為503萬元。雖然屋苑交投偏靜，個別業主肯主動落價，惟溫明峯說，業主減幅有限，只約2%。

溫明峯續說，新買家是首次置業，見單位內櫳企理，而且價錢合乎預算，故即入市上車。雖然原業主連減5口價賣樓，惟早於2002年8月入市，當時購入價只約117萬元，現持貨18年，帳面勁賺379.8萬元，物業期內升值3.2倍。 

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撰文 : 黃卓賢

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