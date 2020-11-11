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【3M辦公室】3M香港辦公室逆市大改造　示範自家研發　上班比在家工作更有效率

商業 17:46 2020/11/11

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3M香港總經理鍾漢斌表示，開放式設計的辦公室工作可有助員工交流合作，提升工作效率。（曾耀輝攝）

3M香港進駐香港多年，今年搬出已使用近40年的北角辦公室，於九龍灣建立全新辦公室。3M香港總經理鍾漢斌表示，公司為配合企業的全球營運策略，新辦公室並未沿用傳統間格模式，改以開放式共享空間為主。鍾漢斌認為，同事於辦公室工作可有助交流合作，提升工作效率。

樂高辦公室大變身　斥700萬建「小香港」【有片】

3M香港表示，在搬遷計劃初期已從各部門徵集代表組成專案小組，並安排實地考察和多次全體員工大會，由選址至辦公室設計均廣納意見。最後，3M的新辦公室選址九龍灣Manhattan Place，佔地約2萬平方呎。

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辦公室主要分為前廳及後台兩部份，前廳為接待處、流動工作協作區，以及客戶體驗區。鍾漢斌表示，前廳可用於員工及客戶聚會交流，讓客戶看到公司不同的產品展示。而多用途會議室則可按需要調整大小，用作會議及培訓場地。

設流動桌及隔音廂　展示自家技術

鍾續指，後台為全採用開放式設計的辦公室。除了固定座位的工作枱外，亦設計了多類型的「流動式辦公桌」和專用工作間，讓其他員工按需要自由選用不同的配套設施。同時，為讓員工專心工作或進行會議，公司於後台多個位置設置隔音廂，讓員工可進行視像會議等工作。

鍾漢斌透露，公司目前以彈性安排形式，讓員工在家工作或於辦公室工作。他表示，在疫情高峰期，公司有近9成員工都在家工作。他認為，辦公室除了可讓員工更方便交流合作外，亦可成為一個平台去介紹公司各類型的產品和技術。

記者：楊匡然

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