【新股IPO】德琪醫藥6996明日截飛　孖展現抽飛　約80倍超額認購

德琪醫藥（新上市編號：06996）將於明日截飛，自招股以來認購算是同期招股的新股中表現較好，其孖展今午截止認購，綜合多間券商，累計借出逾227億元孖展額，相當於公開發售部份80倍；不過，亦有券商出現抽飛情況。此外，由於德琪國際配售部份已錄得超額認購，故提早一日在今日下午5時截飛。

德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知，想知詳情請按：【下一頁】

是次所得，當中41%將分配予集團的核心產品；25%將用於為集團其他四個臨床階段候選藥物提供資金；9%用於管線中的其他臨床前候選藥物正在進行的臨床前研究及計劃進行的臨床試驗；14%用於擴大其研發管線，包括發現新的候選藥物及業務開發活動；餘下1%及10%分別用於資本開支及一般公司用途。

德琪醫藥6996即日起招股 入場費約9131元，想知詳情請按：【下一頁】

公司是次引入多位基石投資者，10家基石投資者合共認購約1.79億美元之發售股份，當中包括富達投資、新加坡政府投資公司、貝萊德、博裕資本、Cormorant、高瓴資本、紅杉資本、CRF Investment Holdings Company Limited、Laurion Capital Master Fund及Octagon Investments，最多佔總發售股份約57%。

藍月亮本周四闖關 擬集資78億元，想知詳情請按：【下一頁】

德琪為專注於創新抗腫瘤藥物的亞太地區臨床階段生物製藥公司，目前有12種治療腫瘤藥物資產的創新型管線，包括兩種晚期臨床資產、四種早期臨床資產和六種臨床前資產。德琪尚未從產品銷售產生任何收入，截至今年上半年，虧損按年擴大至5.4億元（人民幣，下同），2019年同期虧損為1.07億。主要因可轉換可贖回優先股的公允價值虧損擴大及研發開支增加所致。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正