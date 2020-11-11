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【美國大選】梅拉尼婭未移交工作 拜登妻子未獲邀到白宮

環球政治 17:25 2020/11/11

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美國大選尚未有終極結果，但民主黨總統候選人拜登被指篤定當選。與總統特朗普一樣，梅拉尼婭仍未展開移交工作。美媒引述消息指，梅拉尼婭未與拜登妻子吉爾（Jill Biden）接觸。反觀4年前，梅拉尼婭已獲奧巴馬夫人米歇爾邀請到白宮。

傳統上，現任的第一夫人會邀請下一任總統夫人到白宮東翼作客，並交代移交工作。

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美國有線新聞網（CNN）引述另一名知情人士稱，梅拉尼婭（Melania Trump）的日常工作安排幾乎沒有變動，第一夫人辦公室的工作重點於日常會議和為即將來臨的假期做準備。消息指，就算梅拉尼婭打算展開交移，都會被特朗普阻撓。

曾任前第一夫人勞拉（Laura Bush）助手麥克布賴德（Anita McBride）表示，梅拉尼婭偶爾會採取與丈夫不同的行動以表達自己意見，但目前的形勢較複雜。有知情人士認為，一旦特朗普承認敗選，梅拉尼婭會採取行動，開始移交工作。

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責任編輯：鄧燕君

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