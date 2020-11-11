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【麥當勞優惠】McCafé夥麥提莎推Merry Sweet-mas系列　麥提莎凍特濃朱古力咖啡19元

商業 18:05 2020/11/11

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McCafé再度聯乘麥提莎Maltesers，於11月12日起帶來「Merry Sweet-mas」系列，多款甜蜜熱飲載譽歸來。（麥當勞提供圖片）

聖誕將至，McCafé再度聯乘麥提莎Maltesers，於11月12日起帶來期間限定「Merry Sweet-mas」系列，多款甜蜜熱飲載譽歸來，用麥當勞App更有專享優惠。

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是次帶來全新的「麥提莎凍特濃朱古力咖啡」，還有不同經典飲品，如「麥提莎熱朱古力」在熱朱古力上以朱古力粉撒上聖誕老人圖案、「麥提莎果仁朱古力咖啡」在熱朱古力咖啡加上夏威夷果仁風味，以上3款飲品會送上一包麥提莎朱古力。

11月16日至11月22日期間，麥當勞App用戶更可享獨家優惠，19元歎麥提莎凍特濃朱古力咖啡 (中)。每款優惠只可使用一次，完成交易後將自動從麥當勞手機應用程式的「優惠券」中移除。

19元歎麥提莎凍特濃朱古力咖啡 (中)。（麥當勞提供圖片）

除了飲品，「麥提莎脆脆朱古力蛋糕」同步回歸，層層朱古力蛋糕之間夾著焦糖慕絲和榛子慕絲，配搭中杯裝熱飲，售37元起。另外，「薑餅鮮奶咖啡」亦大熱回歸，以暖笠笠薑味驅寒。

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責任編輯：朱悅瀅

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