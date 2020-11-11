【李小加退任】李小加回應從政傳聞、首確認冀留在金融業　寄語下任有使命感責任感

▲ 港交所行政總裁會在明年1月1日正式離開港交所

港交所 （00388） 行政總裁李小加離任前最後一次主持港交所業績發布會，李小加再次被問及離任後會否考慮從政、參選香港特首，他表示對此沒有補充，認為有關問題沒有意義，不會注意，沒太放在心中。李小加重申「自己是香港人，以香港為家」，在離任前會專注港交所工作，明年1月1日才會專心考慮自己未來路向，首次明確稱期望留在金融業，因為此是他所認識的行業，也對金融「有激情」。

李小加稱，沒有參與新任行政總裁聘請程序，據其了解正在運作，信任在過渡期出任替任行政總裁戴志堅，認為戴志堅了解交易所發展、營運。

李小加回應提早離任港交所：不會離開香港 現無其他計劃，詳情見【下一頁】

李小加也寄語下任行政總裁在港交所工作時，必須要責任感、使命感和願景，要代表香港市場思考有何大事要做，並要有決心做困難的事，在需要時建立聯盟，才能有豐收。

他總結過去約11年任期集中在4方面工作，包括推進互聯互通「把水通了」、改變市場結構「把魚換了」、擴大資產類別、科技現代化。李小加稱，在首兩項事情獲大量成果，坦言在最後兩項未完成跨越，但補充港交所在科技雖非領先、也不是落後，全球交易所也在尋找方法擴大科技應用。

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記者：麥德銘