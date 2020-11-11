保持樂觀心態 為復甦做好準備 康泰邁向55周年 帶你領略精彩世界

2020年外遊業面對嚴峻考驗，新型冠狀病毒令國際旅遊停頓接近一整年。康泰旅行社作為業界領導者，亦難以獨善其身。然而面對外遊業冰封，康泰仍樂觀面對難關，不斷創新求變。在疫境初期，率先開拓全新網購平台HTMall，搜羅環球好物名產，把過往精彩的旅遊回憶，再次帶回客人手中。除此之外，康泰亦不忘初衷，趁機調整和優化旅遊業務，整裝待發，盼能帶給大家正能量，擺脫疫情帶來的陰霾。

適逢今天起一連三天（11月6至8日）是澳門特別行政區政府旅遊局主辦及澳門旅行社協會承辦的「第八屆澳門國際旅遊(產業)博覽會」，康泰旅行社在港澳尚未通關，展期一改再改的情況下仍堅持參展，並以「康泰邁向55周年 帶你領略精彩世界」為主題，目的是配合澳門政府提振經濟的重點發展方向，為旅遊業全面復甦做好準備，冀望將康泰2021年的精彩旅遊行程率先呈現澳門市民的眼前。為了重建大眾對旅遊的信心，康泰亦會從多方面部署，營造一個健康安全的旅遊環境。例如4人成行的安心小組團、訂製旅遊等，並積極與各大酒店景區洽談加強相應預防措施，務求全面保障乘客的健康，必定要將客人健康、安全放於首位，確保出遊旅客能安心出發，健康回家。

康泰旅行社（澳門）代表在開幕禮上表示:「非常感謝澳門特區政府，在疫情期間推出援助振興澳門旅遊業，名為『心出發•遊澳門』 的項目；亦都感謝澳門旅遊局，及澳門三大旅遊組織協助，統籌策劃前所未有澳門人遊澳門的活動，前所未有百多間旅行社共同參與；今天更舉行盛大的「第八屆澳門國際旅遊(產業)博覽會」，不但啟動了冰封困境的旅遊同業，包括旅行社，導遊，司機，景區，餐飲等從業員得以活化，公司得以流動，更為澳門以至大灣區的居民提供一個疫後旅遊諮詢平台。康泰旅行社一直看好大灣區的發展潛力，在1985年已早佔先機，在澳門開設澳門康泰旅行社，在1999年開設廣州康泰國際旅行社，其後開辦深圳康泰旅行社，專營港澳及世界各地的機票及酒店業務，至2013成為全國首間及唯一一間獲國家旅遊局根據《更緊密經貿關係安排》CEPA批辦，可於內地營辦港澳出境遊旅行團服務的香港旅行社。隨著『一帶一路』建設穩步實施，粵港澳大灣區建設亦持續發展，《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》即將出台，內地與港澳文化和旅遊交流合作必將迎來更廣闊的空間。康泰旅行社作為香港最大的旅行社之一，憑藉紮根半個世紀的經營管理經驗、旅遊專才及遍佈大灣區的網絡，我們定必可以將香港具規模的經營模式輸送往大灣區，以信譽良好的品牌提供一站式的旅遊服務，由營銷點以至粵港澳多地的接待安排等等，為灣區旅客提供多一份信心選擇。展望2021年，康泰旅行社踏入55周年，我們會在旅遊產品和服務方面不斷推陳出新，配合疫後出遊新型態，從以往觀光旅遊轉向休閒度假，從美景時代進入美宿時代等。我們也會主力加緊線上推廣，線上營銷即將通過美食、打卡，網紅，民宿、體育…等不同元素，通過社交媒體，如面書，微信，小紅書，抖音視頻等的流行元素激發旅行者，從而度身訂造適合旅客的旅遊服務。」

是次「第八屆澳門國際旅遊(產業)博覽會」，康泰深獲各大國家旅遊觀光局及郵輪公司鼎力支持，支持單位包括澳洲旅遊局、澳洲塔斯曼尼亞旅遊局、台灣觀光局、日本國家旅遊局、韓國觀光公社、泰國政府旅遊局、馬來西亞旅遊局、新加坡旅遊局、芬蘭旅遊局、挪威遊輪、星夢郵輪等，盡顯強大的品牌影響力及旅遊網絡優勢。康泰期望於疫後與各合作單位創造更多機遇與協同效應，促進新的合作商機。展會期間，康泰亦準備了很多旅遊資訊、優惠及禮物派給大家，優惠最高勁減 $2000！澳門及香港門市同步共享折扣優惠，記得即日至11月13日到澳門或香港門市報名!

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▲ 攤位設有精緻打卡位，讓大家拍照留念

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