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【香港創科】陳茂波籲港深合作雙向改革　或有利本港跨境創科長遠發展

科技 17:54 2020/11/11

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財政司司長陳茂波出席香港應用科技研究院二十周年論壇上表示，中央上周公布的「十四五規劃」中， 更注重創科的重要性。陳指出，香港未來將加強和其他大灣區城市的科研合作，助大灣區成為國際科技中心。

香港發展創科的聲音延綿20年，惟發展速度依然緩慢，港府只能加緊腳步。財政司司長陳茂波出席香港應用科技研究院二十周年論壇上表示，中央上周公布的「十四五規劃」中， 更注重創科的重要性。陳指出，香港未來將加強和其他大灣區城市的科研合作，助大灣區成為國際科技中心。

【香港創科】港大學技術轉移落後海外同儕　知識產權收入不足牛津大學七分之一

【香港創科】創業生態圈港位列全球29跌4位　落後杭州原因是？

陳茂波提到，香港需在環球貿易及金融中心的基礎上，加入更多科技元素，進一步使產業多元化，創新更是經濟高質量增長的關鍵驅動力。與此同時，他提及政府自今年開始，已撥款15億元用作推出「遙距營商計劃」，幫助企業採用科技，六個月內收到3.8萬份申請。政府又透過創新及科技基金，推出公營機構使用計劃，資助研發項目在公營機構內進行試用。陳茂波指，相信公營機構增加應用科技，將會為科技合作夥伴帶來更多商機。

至於十四五規劃，陳茂波相信香港將有很大的發展空間，可吸引境外人才、科技人才、創科企業來港落戶，幫助發揮與深圳的合作關係。而現時合作進展順利，相信港深創新及科技園將有利本港跨境創科長遠發展。

【香港創科】看重大學科技初創發展　薛永恒：港府將不遺餘力推動上游研發

責任編輯：曾曉汶

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