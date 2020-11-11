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【港股追蹤】越秀多元策略增土儲　800億銷售目標料超額達成

股樓投資 17:19 2020/11/11

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內地土地拍賣價格高企，令內房的毛利率受壓，越秀地產（00123）近年加強在公開競拍以外的途徑增加土儲，投資者關係部總經理姜永進表示，現時越秀有50%以上的土地，是以非公開形式獲得，包括「軌交+物業」、「國企合作」及「住宅+配建」等方式，冀維持項目毛利率在25%至30%的合理水平。

他指出，計及上半年獲取的「水西」及「龍鎮」項目，現時手上5個軌交項目銷售額已逾130億元（人民幣，下同），料全年可達150億元。現時越秀手上的軌交項目土儲總共約420萬平方米，佔總體土儲的17.7%，可售貨源約1,000億元。當中5大軌交項目分布在廣州黃埔、增城及番禺區，均屬於地鐵上蓋或鄰近項目。

越秀地產投資者關係部總經理姜永進

【港股追蹤】呢隻基建股逆市急升一成　摩通昨指為其首選基建股 詳情請按【見下頁

此外，集團亦看好「住宅+配建」這個開發模式，利用本身的國企優勢，定向獲較低價格的優質土儲，並通過配建工程的建設，有效管理現金流。

至於國企合作，主要是加強各類國企的戰略合作，共合開發她們擁有的優質存量土地資源，姜永進指，國企合作主要在廣州以外的城市進行，目前已有7至8個城市有合作。

【宏觀中國】定存利率上漲　資金緊張 銀行高息搶存款 詳情請按【見下頁

越秀早前公布10月份合同銷售金額為147億元，按年上升2.3倍，而今年首10個月銷售額為733.4億元，上升40%，佔今年全年銷售目標802億元的91%。姜永進表示，很有信心今年達標沒問題，甚至會超額完成。

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記者：李兆明

廣州 土地拍賣 香港股票 越秀地產（00123）

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