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【輝瑞疫苗】疫苗可救經濟？　分析：疫苗幫助有限，還需要財政刺激政策

股市 16:53 2020/11/11

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分析師認為疫苗不能即時刺激美國經濟。

美國藥廠輝瑞（美：PFE）與BioNTech（美：BNTX）研發新冠疫苗測試結果效果顯著，刺激全球經濟股上揚。Northern Trust首席經濟師Carl Tannenbaum在CNBC節目表示，疫苗不會對美國經濟帶來即時刺激（Instant Stimulus），由於美國經濟復甦勢頭減弱，因此仍需要更大的財政刺激。

Tannenbaum認為，疫苗消息、美國10月份就業改善，鼓舞世界經濟增長，但並不代表美國無需更進一步地刺激經濟。事實上，美國在解決失業率問題上道路乃漫長。

他又說，美國不能夠依賴疫苗解決所有問題，因為美國地方政府的預算因收入減少陷入混亂。即使疫苗樂觀預計今年獲得批准，但明年仍可能沒有足夠的疫苗滿足有需要的人士。

相關文章：【輝瑞疫苗】瑞士盈豐：疫苗大規模生產有難度　科網股調整屬短期板塊輪動

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編輯：陳華

美股 輝瑞（Pfizer，美：PFE） BioNTech（美：BNTX） 疫苗

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