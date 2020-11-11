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【逆市擴充】Signature 12月進駐尖沙咀　提供逾5萬平方尺辦公空間　疫下企業轉租靈活辦公室

商業 16:48 2020/11/11

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IWG旗下辦公空間品牌Signature，將於今年12月1日正式登陸尖沙咀海港城提供超過5萬平方尺的辦公空間。（IWG提供圖片）

全球辦公空間供應商International Workplace Group (IWG)旗下辦公空間品牌Signature，將於今年12月1日正式登陸尖沙咀海港城，為國際企業、創業家及自由工作者提供超過5萬平方尺的辦公空間。

【未來辦公室】疫情改變工作模式　返工為思想交流　工作間設可升降透明隔板保溝通重衛生（多圖）

【在家工作】疫下辦公室新常態　7成美國科企員工WFH更感疲累

已接管原WeWork希慎空間  
IWG指出，現時不少企業正面對疫情所帶來的經濟挑戰，重新審視其房地產策略，並轉向考慮租用靈活辦公空間，因此本港近月對靈活辦公空間的需求亦創新高。IWG較早前已接手管理WeWork於銅鑼灣希慎廣場的原有辦公空間，並已於8月1日正式開幕，目前該辦公空間出租率已超越預期目標。

IWG香港區經理Paul MacAndrew 表示，IWG正積極擴充據點，而香港是集團業務增長的重要市場之一。尖沙咀海港城匯聚各行各業的企業，包括銀行金融、零售、通訊及科技等，因此是一個合適的選址。另外，Signature at Gateway配有嶄新的辦公室設備，正好進一步加強集團在區內的業務組合。

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責任編輯：朱悅瀅

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