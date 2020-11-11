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【疫市自救】共享空間The Wave迎疫後新常態　增推線上活動服務助收入回穩

科技 16:43 2020/11/11

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The Wave執行副總裁湯喬予表示，疫情漸趨平穩，不少企業亦正預訂場地準備年底舉行活動。（陳靜儀攝）

疫情爆發讓不少商業活動都轉往綫上舉行，直播活動、Webinar等大行其道。原經營綫下活動的The Wave，在新冠肺炎爆發後，亦加入支援綫上活動的業務。該公司分享，綫上綫下混合式活動將成為未來新常態，隨着市場漸接受新模式，加上疫情逐漸好轉，該企收入已回升，預料生意至明年中可恢復往年水平。

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自2015年設立，經營共享工作空間、活動場地等業務的The Wave，其執行副總裁湯喬予接受本報專訪時分享，往常佔收入比約5成的綫下活動業務，在疫情下受到打擊，預計佔比跌至3成。在2019年，該企舉行逾400場綫下活動，但今年農曆新年後，活動幾近全部叫停，加上疫情下各種未知情況，對公司業務影響很大，「受限聚令等措施影響，實體活動減少，預計全年總收入下跌接近3成。」

購入拍攝設備 即推一站式服務

她續指出，團隊已馬上應變，推出為企業舉行綫上活動的一站式服務，購入攝影與直播相關設備，改裝原設活動場地，並主動向客戶推廣，至4月成功舉行第一場綫上講座活動。至今，The Wave舉辦逾40場網上或混合式活動，類型包括商會活動、頒獎典禮、工作坊等，每星期約有1次。

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或有人以為，舉行綫上活動比綫下活動更簡易，只要準備手機及軟件，已可隨時直播。湯喬予指出，舉行活動時的參加人數管理、拍攝環境、收音質素等，也很影響綫上活動的質素，但客戶早期對這些缺乏認識。「為求順利，很多客戶都會要求多做綵排。」她笑言，很多講者都會很在意自己上鏡「靚唔靚」。此外，其團隊亦會與客戶討論舉行形式，視乎需要選擇合適平台，「比較單向的綫上研討會，會建議客戶使用Zoom，而互動性質較強的嘉賓對談，採用Facebook Live就較適合。」

實體活動與綫上活動相比，她強調最大分別在於接觸面。實體活動會有指定觀眾群，但綫上活動卻可藉其他途徑，觸及更廣泛的年齡層，且更容易與其他機構合作舉辦，增加活動的效果。她透露，早期一場活動或只有20多個參加者，效果已算「幾好」；至最近已有活動錄逾3,000人參與。

綫下活動需求重現　企業辦年底活動

約8、9月起，The Wave開始重新舉行綫下活動，與以前相比，場地防疫措施大為加強，新特色是他們多會同步進行綫上直播，「市民對綫上活動的接受程度高了很多，而舉辦活動最終都是想接觸更多受眾，未來預計綫上綫下混合形式將會是新趨勢。」她又指出，實體場地查詢亦回升，特別是年底假期前後算活躍，已接到明年新年後的預訂，可見只待疫情穩定，企業對活動的需求會重現。問及如果不幸疫情再起如何應對，她表示，現時新的預訂全都容許彈性延期，希望客戶最終仍可順利舉辦活動。

記者：周俊霖

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