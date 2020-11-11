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【美國大選】路透社：拜登過渡班子雲集科企代表

環球社會熱點 16:37 2020/11/11

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路透社報道，拜登班子中科企高管多過批評人士，將對華府未來數年的科技政策影響深遠。

美國大選暫時告一段落，已宣布勝選的拜登已著手籌組過渡班子，大選時成為眾矢之的，被指左右選舉的科技巨企，紛紛侯任總統打好關係，努力躋身其班子之中，好為業務發展鋪路。路透社報道，拜登班子中科企高管多過批評人士，將對華府未來數年的科技政策影響深遠。

過渡政府Q&A 外媒：911都因延遲交接【下一頁】

拜登的過渡團隊中，跟科技巨企密切相關的人員包括：

  • 沙利文（Tom Sullivan），亞馬遜（Amazon.com Inc.）的公共政策小組高管，擔任監督國務院的審查小組成員；
  • 施瓦茲（Mark Schwartz），亞馬遜雲計算部門、奧巴馬政府官員，將參與白宮管理和預算辦公室的決策；
  • 艾薩克（Nicole Isaac），微軟旗下的領英（LinkedIn）北美政策高級總監，負責監督美國財政部。
  • 黃安娜（Nicole Wong），Google前副總裁兼總顧問、Twitter前法律總監、奧巴馬政府的前副首席科技官，將擔任國家安全委員會的審核小組。

另外， AirBnB、Uber等規模較小的科技企業，都有代表躋身拜登過渡團隊的班子。

拜登致電多國領袖 第一個致電的歐洲領袖是？【下一頁】

相反，一直批判科技巨企的人員明顯較少，包括：非牟利組織Public Knowledge高級顧問基梅爾曼（Gene Kimmelman），專注於《反托拉斯法（Antitrust）》（反壟斷、反競爭）的政策等領域，將擔任司法部的審查小組；以及American Economic Liberties Project的米勒（Sarah Miller）則負責財政部的決策。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：葉芷樺
 

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