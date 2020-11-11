▲ 【新經濟股】科技股挫ATMX高位齊回吐 到底邊隻最重傷？

科技股近日出現顯著回吐，科指續跌6%，跌穿7500點水平。ATMX 4股阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 分別跌逾7%至9%，到底哪一隻高位回吐跌得最傷？

阿里巴巴於10月28日高見309.4元創上市新高，其後先受累螞蟻集團暫緩AH股上市，再加上近日新經濟股回吐，按阿里巴巴今日收市價248.4元計算，阿里巴巴已由高位回吐19.7%，意味即將步入技術熊，跌穿50天綫280.8元。

早前炒作染藍概念的美團，於11月9日高見338.2元創上市新高，惟昨日及今日受內地新推平台經濟反壟斷諮詢消息拖累，不足3日時間，美團股價高位回吐近19.9%，逼50天綫264.5元。

至於將公布業績的騰訊，股價同樣於11月9日創上市新高，高見633元，惟今日收市551元，騰訊高位下跌近13%，同樣逼50天綫547.37元。

小米方面，小米於26.7元跌至今日收市價22.45元，小米跌幅亦達15.9%，略穿50天綫22.38元。

雖然如此，年初至今阿里巴巴仍累升近2成；騰訊升46.7%；美團升近1.6倍；小米亦升近1.1倍。

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責任編輯︰梁浩碩