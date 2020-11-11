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【天貓雙11】阿里巴巴：「二選一」新規並非針對阿里巴巴 天貓提倡理性消費

新經濟追蹤 16:27 2020/11/11

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11月1日至11月11日零時30分，天貓雙11成交額突破3700億人民幣。

內地市場監管總局針對《關於平台經濟領域的反壟斷指南》展開諮詢，市場預期阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 等均受負面影響。阿里巴巴集團副總裁、天貓平台營運事業部總經理劉博表示，有關注到相關消息，但現時工作聚焦雙11，暫未有時間認真分析及研究指南及評估影響，相信稍晚針對相關問題會有更多回复。

被問及未來會否更改對商家「二選一」要求時，劉博指，相關規定並非針對阿里巴巴，而是針對整個行業，無論是電商還是互聯網，在過去逾十年發展中都有伴隨政策的出台，阿里巴巴也歡迎。

內地平台經濟反壟斷新規擬禁「二選一」

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早前網易 （09999） 旗下網易嚴選抨擊雙11鼓吹過度消費，實質是銷售數字狂歡，宣布退出雙11。劉博表示，作為一個消費者觀察到的是，網易嚴選並沒有退出雙11，一方面宣布退出雙11，另一方面卻大肆發放優惠券。他補充指，淘寶天貓平台多年運營，中國消費者群體龐大且分佈在不同地區，每個人消費能力也有所不同，天貓一直倡導的方向是理性消費，消費者根據自己的消費能力、需求進行消費。

劉博又指，雙11期間淘寶天貓平台也不是推出單一一套營銷方案，也有針對消費者能力較低的消費者，推出門檻較低的優惠。

天貓雙11踏入正日，根據阿里巴巴官方公佈數據，11月1日零時至11月11日零時30分，2020年天貓雙11成交額突破3,723億元人民幣。

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記者：陳健婷

香港股票 反壟斷 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 淘寶 天貓 網易（美：NTES）

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