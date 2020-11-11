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【異動股】汽車代工生產新政策年內推出 車股齊煞車比亞迪長汽急挫逾一成

股樓投資 17:05 2020/11/11

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國務院辦公廳印發《全國深化「放管服」改革優化營商環境電視電話會議重點任務分工方案》，明確2020年底前制定出台深化汽車生產流通領域「放管服　」改革的有關意見。簡化優化汽車生產准入管理措施，統一汽車產品准入檢測標準，推行企業自檢自證和產品系族管理，有序放開代工生產等。研究提出放寬數字經濟領域市場准入的改革舉措　。簡化優化網約車行業市場准入制度。

[港交所388] 港交所第三季多賺51%至33億元 首三季盈利創新高   詳情請看【下一頁

【京東9618】雙十一開始6秒銷售額破億 京東續洗倉中午再挫8%  詳情請看【下一頁

消息拖累汽車股今日被大舉沽售，當中比亞迪(01211)大跌14.9%報157元。長汽(02333)亦大跌11.1%報12元。另外，吉利(00175)跌5.7%報19.24元，北汽(01958)跌3%報3.26元，東風(00489)跌1.1%報8.7元，華晨(01114)跌2.8%報7.22元。

另一方面，大和續看好比亞迪的新能源汽車的前景，料明年新能源汽車銷量顯著增長，而明年後期亦會加速推出新車款，Ｈ股目標價由150元，大幅上調66％至250元，重申「買入」評級。該行把比亞迪2021年至2022年的新能源汽車銷量預測上調35至37％，料公司明年及2022年的銷量分別按年增長92％和17％，亦指其口罩業務或有助提升公司第四季盈利，對未來公司或分拆電池業務上市的看法正面。

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撰文 : 李尚毅

長城汽車（02333） 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 經濟

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