【ET講股通】梁耀康 x 股評人聶振邦（聶Sir）　反壟斷恐慌－同場加映答股環節（立即觀看）

恒生指數全日跌74點，收報26226點；恒生科技指數大跌6.2%，收報7465點。大市全日成交2,674億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，新經濟股大跌，主板成交創兩年高，阿里巴巴 （09988） 跌9.8%，騰訊 （00700） 跌7.4%，美團 （03690） 跌9.7%。

科技股8至9月橫行區底部 覓支持

嘉賓獨立股評人聶振邦表示，市場對內地諮詢反壟斷法的消息，相信已消化得八八九九，預料科技股在8至9月橫行區底部有支持，如騰訊橫行區底部位處約510元，京東 （09618） 位處約285元；若持有科技股，宜衡量個別股份情況，未必一定要急於走貨。

阿里巴巴近日負面消息較多，先有螞蟻集團煞停上市，繼而公布盈利大幅倒退，惟料急跌過後，橫行區底部240元料有一定支持。

小米 （01810） 方面，橫行區底部約處於20元水平。

舊經濟股全綫揚 滙豐宏利可留意

舊經濟股升勢強勁，滙豐 （00005） 升4.1%至39.25元。

聶振邦相信，滙豐最壞時間已過，參照金融海嘯時情況，當年尋底時間與目前相若，反映現價已具一定吸引力。若英國監管當局批准重新派息，相信將為滙豐股價再添動力。

宏利金融 （00945） 升6.7%至128.7元。疫情過後，市民對健康風險的重視提高，有利保險股。現價買入的話，未來3個月至半年，可望挑戰145至150元。

三桶油首選中海油 收息揀中石化

聶振邦表示，新經濟股連日急跌後，相信潛在下行風險未算大，約8%；相反，舊經濟股連日急升後，恒指若調整升幅三分之一，或考驗25800點，舊經濟股恐受壓。

現階段宜再觀望一至兩天，再考慮將資金遷出新經濟股。

紐約油價有望重返50美元水平，「三桶油」中首選中海油 （00883） ，該股升5.1%至8.84元。若目標是收息的話，中石化 （00386） 股息逾9厘，可留意。

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