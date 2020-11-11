【內房股】越秀：料「軌交＋物業」項目年底貢獻150億人幣　5年內進駐城市翻倍

越秀 （00123） 現有5個「軌交＋物業」項目，投資者關係部總經理姜永進表示，銷售達130億元（人民幣，下同），預期年底可達150億元。集團未來除了加快周轉，亦會加強在非公開市場拿地，包括「配建+住宅」、城市更新等方式，目標將毛利率保持25%至30%之間。越秀今日收報1.61元，跌1.2%。

內房股「三道紅綫」分類，詳情看【下一頁】

姜永進解釋，土地市場火熱，若在公開市場拿地難以保持毛利率，而地方政府因基建建設而需要大量資金，資金來源往往依賴房地產，故房企在非公開市場拿地的成本較低。現時集團於非公開市場拿地佔比逾50%。

越秀已進駐約20個城市，姜永進稱，目標未來5年可翻倍，達35至40城市，即每年進入3至4個城市，以一、二綫或周邊的三綫城市為主。新進駐城市拿地傾向與國企合作，皆因地價較平、風險低，且可先了解城市。

談及整體房地產市道，姜永進稱，政策決定市場，相信行業未來仍是增長，並預期二綫房企（全年銷售約1000億至2000億元人民幣）將會跑出。

對於「三條紅綫」，越秀的淨負債佔比約70%，現金負債比達3倍，惟資資產負債率處約71%，輕微「踩綫」。姜永進指，有信心集團資產負債率於年底將會降至70%或以下。他指，「三條紅綫」對高負債企業壓力較大，料該等企業將會加快銷售。

相關文章：【恒大汽車】恒大汽車正式推恒馳車標 早段股價挫近2%

【回A告吹】恒大借殼深深房A股上市告吹 恒大全日升逾2%、深深房急跌轉漲停

【內房股】越秀：料每年獲兩至三個「軌交＋物業」項目 下半年投地力度加大

編輯：袁諾曦