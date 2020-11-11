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【樓市現象】OASIS KAI TAK 2房租盤奇缺 一出即獲5組客搶奪 豪氣夫婦出呢招成功租入單位

股樓投資 16:19 2020/11/11

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過去數月多個新盤入伙，租賃市場活躍，其中新發展區啟德一帶有多個新項目，不少準租客也愛到該區尋盤。其中於去年入伙的OASIS KAI TAK ，由於屋苑質素較高，而且為區內最新的已入伙物業，是較受租客歡迎的屋苑。香港置業營業經理沈行進表示，本月至今OASIS KAI TAK 錄約2宗租務成交，與上月同期相若。

【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房，詳情按：【下一頁

該行日前促成一宗該屋苑2房戶租務成交，單位為OASIS KAI TAK 3座中層A室，2房間隔，向西南望啟德河景，實用面積約545平方呎。沈行進指，由於該屋苑2房租盤較少見，上述單位的上一手租客剛遷出，業主剛放租即獲5組客人競爭。

【轉租為買】代理花盡舌游說成功令買家租轉買 創同類單位新高價848萬購YOHO Town三房，詳情按：【下一頁

最後一對外區夫婦客睇樓一次後，心儀單位樓齡新，附發展商裝修，而且景觀開揚，即決定承租，並願意一次過預繳一年租金承租該單位，業主也即減價1,000元，以2.2萬元將單位租予該客人，一年租金共涉資約26.4萬元實用呎租約40.4元，成交價屬市價。

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記者：陳詠妍

啟德 發展商 OASIS KAI TAK

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