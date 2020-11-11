【汽車股】汽車股急挫　中汽協：10月份汽車銷量增長連續6個月保持10%以上

▲ 汽車股急挫，其中比亞迪最傷。

中國汽車工業協會今日公布數據指，10月份汽車產量為255.2萬輛，比上月增長0.9%，按年增長11%。汽車銷量為257.3萬輛，比上月增長0.1%，按年增長12.5%。截至10月底為止，汽車產量和銷量已連續7個月呈現增長，其中，汽車銷量增長已連續6個月保持在10%以上。

儘管汽車銷量數字理想，汽車股全線下跌，比亞迪 （01211） 跌幅最大，收市報157.0元，跌14.9%；比亞迪A股 （深﹕002594）跌停板，報164.35元人民幣。長城汽車 （02333） 暴跌11.11%至12.0元，吉利汽車 （00175） 跌5.68%至19.24元，華晨中國 （01114） 跌2.83%至7.22元。

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中汽協表示，2020年首十個月全國汽車產量為1,952萬輛，按年下降4.6%，降幅比首9個月收窄2.1%。銷量方面，首十個月汽車銷量為1,970萬輛，按年下降4.7%，降幅比首9個月收窄2.2%。

新能源汽車方面，10月份新能源汽車產銷分別完成16.7萬輛和16萬輛，按年增長69.7%和104.5%。中汽協表示，新能源汽車10月份銷量呈大幅度增長，為本年度第4次刷新當月歷史紀錄。

▲ 2018-2020年中國汽車月度銷量比較圖。(中汽協)

目前，中國首十月品牌汽車銷量企業排名中，以上汽居首，其次分別為長安、吉利、東風和長城。

▲ 中國首10月品牌汽車銷量排名。(中汽協)

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編輯﹕賴奕羚