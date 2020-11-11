  • 23°C
香港時間 : 20201111日 (三) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【汽車股】汽車股急挫　中汽協：10月份汽車銷量增長連續6個月保持10%以上

股市 17:15 2020/11/11

分享：

汽車股急挫，其中比亞迪最傷。

中國汽車工業協會今日公布數據指，10月份汽車產量為255.2萬輛，比上月增長0.9%，按年增長11%。汽車銷量為257.3萬輛，比上月增長0.1%，按年增長12.5%。截至10月底為止，汽車產量和銷量已連續7個月呈現增長，其中，汽車銷量增長已連續6個月保持在10%以上。

儘管汽車銷量數字理想，汽車股全線下跌，比亞迪 （01211） 跌幅最大，收市報157.0元，跌14.9%；比亞迪A股 （深﹕002594）跌停板，報164.35元人民幣。長城汽車 （02333） 暴跌11.11%至12.0元，吉利汽車 （00175） 跌5.68%至19.24元，華晨中國 （01114） 跌2.83%至7.22元。

東風稱回A後3年派息比率最低40%，詳見【下一頁】

中汽協表示，2020年首十個月全國汽車產量為1,952萬輛，按年下降4.6%，降幅比首9個月收窄2.1%。銷量方面，首十個月汽車銷量為1,970萬輛，按年下降4.7%，降幅比首9個月收窄2.2%。

新能源汽車方面，10月份新能源汽車產銷分別完成16.7萬輛和16萬輛，按年增長69.7%和104.5%。中汽協表示，新能源汽車10月份銷量呈大幅度增長，為本年度第4次刷新當月歷史紀錄。

2018-2020年中國汽車月度銷量比較圖。(中汽協)

目前，中國首十月品牌汽車銷量企業排名中，以上汽居首，其次分別為長安、吉利、東風和長城。

中國首10月品牌汽車銷量排名。(中汽協)

相關文章﹕【汽車股】吉利10月銷量按年增8%、長汽大增18%　新能源車銷量佔多少？

相關文章﹕【比亞迪股價】比亞迪狂抽16%邁200元　上月新能源汽車銷量急升85%、「漢」銷量創新高

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

香港股票 華晨中國汽車（01114） 吉利汽車（00175） 長城汽車（02333） 比亞迪股份（01211） 中國汽車工業協會 汽車 A股 汽車股 新能源

上一篇文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）

下一篇文章

【輝瑞疫苗】疫苗可救經濟？　分析：疫苗幫助有限，還需要財政刺激政策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅
內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅
【美股期貨】道指期貨升175點　納指期貨反彈近1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升175點　納指期貨反彈近1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今截孖展　孖展暫錄213億超購75倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今截孖展　孖展暫錄213億超購75倍（不斷更新）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【大灣區】中銀擴港人開內地戶口資格　香港手機號碼可開戶綁定內地電子錢包
【大灣區】中銀擴港人開內地戶口資格　香港手機號碼可開戶綁定內地電子錢包