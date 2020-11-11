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【雙11】天貓340個品牌成交額破億　進口貨、健康養生特別受青睞

商業 16:05 2020/11/11

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截至11月11日零時35分，天貓平台上成交額破億元人民幣的品牌已超過340個。

「2020天貓雙11全球狂歡季」第二階段銷售期已過一半， 截至11月11日零時35分，成交額破億元人民幣的品牌已超過340個；破10億品牌亦達13個。阿里巴巴且發現在疫情底下，消費者對進口商品及健康養生的商品需求特別強勁。

【雙11】台灣至少25間書店雙11拒劈價　休業一日原因何在？

342個品牌成交額突破1億元人民幣包括 蘋果、L'Oreal、Estée Lauder、Nike、 華為、美的、Lancôme 、小米、Adidas等。

進口品牌　Yaman排第一

截至11月11日早上9時，按交易額計算，進口商品品類排名依次為膳食營養補充食品、面部美容工具、嬰幼兒牛奶粉、面部護理套裝及面膜。 進口品牌首5位排行依次為主打家用美容儀器的Yaman、Aptami、Swisse、花王及資生堂。 

同時，據阿里巴巴數據顯示，今年加入天貓雙11的有30多萬貧困縣商家。今年11月1日到10日，貧困縣商家的成交額同比增長74%。

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責任編輯：葉泳珊

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