【iBond 2020】iBond孖展息近8厘 投資者記緊周五找清餘款免罰息

▲ 專攻散戶的券商以零成本猛谷iBond，本周五借貸者要找數，延遲付款孖展息近8厘。

明天（11月12日）通脹掛鈎債券（iBond 2020︰新上市編號︰04239）公布分配結果，市場預計捧場客最多獲派3手至4手（每手一萬元），借錢抽新債的擁躉須注意，本周五（13日）要悉數繳款，早前不少經紀行標榜零成本打新債，假如後日起申請人未抬錢找數，有券商以孖展息7.75厘計罰息。

iBond即將上市，歷年首掛表現可按下圖了解

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以「零息九免」作招徠的致富證券，其董事暨證券業務主管郭家安回應本報查詢時表示，iBond於本周四公布發配結果，翌日開始退款，按理申請人須於周五付款，若中籤3手卻未付足錢，該行以7.75厘計孖展息。假如抽中3萬元者，延遲付款每天罰息約7元。

業界提醒，手頭欠鬆動的小投資者要當心，畢竟科網股最近突爆小股災，ATMX等熱炒股急插水。盡管專家指新經濟股絕非轉勢，只是借疫苗有突破，令長升長有的宅經濟股暫失寵急回吐，可是，針對閒資不多的散戶，萬一在科技指數的重磅股輸錢，恍如大閘蟹被縛，又須為iBond撲水找數，這兩天便須為頭寸早作安排。

不過，郭家安預計，新債首掛有望升4%到5%，若最高挑戰105元，較面值呈5%升幅，抽中4手帳面便可速賺兩千元。

專家3大追揸沽策略 短綫沽貨宜待掛牌日

專家建議，散戶對此定息產品的3大追揸沽策略，包括︰

（1）短炒客留待下周二（17日）才高沽，雖然輝立與耀才證券 （01428） 於下周一（16日）為iBond設暗盤，盡管個別新股lPO在暗盤市場動輒刷出較高價，主因是貨疏較易乾升，但業界相信債券與股票有異，相信翌日在港交所 （00388） 正式上市時，新債的交投較暢旺，投資者可觀望全日的高低位，參考價值較暗盤交投僅約兩小時為客觀，不妨等多一天才决定善價而沽。

（2）如不欲跟iBond談戀愛，宜在掛牌內6個月出售，畢竟參考過去6批官債，上市首半年成交最活躍，之後悶足兩年多，捧場客較難以心水價高沽。

另方面，倘若申請人透過銀行戶口申請，作為第7批官債的莊家會有場外報價；惟慎防買賣差價或較闊，報價透明度可能不及在港交所、股民更易查看價位，且要留意從債券帳戶轉往證券戶口，轉倉可能需時兩三天才完成，眼見靚價也不易短炒速賺。

（3）長揸最高回報或達2.4厘，皆因經濟專家料，在疫後報復式消費，以及低基數效應下，未來兩年本港通脹由通縮變為重上正數，更有望較iBond兩厘「保底息」高。大新 （02356） 經濟師溫嘉煒預計，今年全年整體消費物價指數（CPI）錄得0.5%升幅，明年升1.6%，2022年更有望上漲2.4%。業界指，長綫持有官債者，當債券於3年後臨近到期時，回報或有望更達2.4厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪