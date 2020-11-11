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傳英國立法審核外資收購　涉17個領域

環球政經 15:59 2020/11/11

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根據内地媒體消息，英國商業、能源和產業戰略部表示，將於周三（11日）公佈一項法律草案。主要内容為擴大政府干預交易範圍的權利，包括能源和交通運輸等部門，以阻止英國公司、基礎設施和知識產權落入外資或外國勢力手上。

【BNO移民】英國口音很重要？”Water“發音不準 求職失敗？：【下一頁

根據即將更新的《國家安全和投資法案》，所有外國買家在有關17個領域收購當地資產時，都需要將報吿交給英國政府。英國政府收到報告後，有30天的時間決定是否允許交易，還是根據國家安全理由要求對交易進行進一步審查。如果當局認為個案需要進一步調查，將會有額外30天時間作出進一步決定，如果個案複雜，最長期限為延長45天。

【BNO移民】整體年薪中位數逾32 萬元 英國10大行業入息中位數一覽：【下一頁】

違反這項新法規或的商人或商務團體，最高可被判處5年監禁，罰款1,000萬英鎊，或全球營業額的5%，以較高者為最終標準。

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責任編輯：翁嘉陽

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