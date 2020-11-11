【港股追蹤】呢隻基建股逆市急升一成　摩通昨指為其首選基建股

摩通發表研究報告指，中國基建股自今年至今平均下跌28%，跑輸恆指6%的跌幅，主因估值下調所致。



該行指，在第三季盈利進一步下跌的趨勢下，四間基建股走勢出現分歧的情況合理，特別是考慮到海外項目和內地基礎設施項目商業模式的差異。摩通在計入國內基建開支預算後，更新了基建股盈利預測和目標價。

該行表示，目前四間基建商給予的指引都相對正面，受惠政府在第四季和明年的基建投資預算穩健支持，而過去受到應疫情的影響，加上明年是十四五規劃的首年，相信城市化相關的建設將是主要的投資範圍。由於基建REIT仍未獲批，未來持續的資金支持將是市場關心的重點。該行首選為中國鐵建(01186) 。

今日中鐵建(01186)表現最好，接近收市升近12%，中交建(01800)亦升近9%，中國中鐵(00390)亦升7%。

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