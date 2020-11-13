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【Cheese is a Lifestyle@iM網欄】唔係個個都食得！當寵物愛上芝士

名人薈萃 12:28 2020/11/13

分享：

很高興朋友分享，他們讀過我過往的專欄後，他們開始揀選喜愛的芝士在家慢慢品嚐。有寵物的朋友可能會遇到每當你想慢慢享受的時候，總有一個虎視眈眈的目光在你附近。也許牠們既可憐又渴望的表情會令你想分他們一塊，但「動物不可以進食人類食物」這個概念會令你猶豫。我會和你們探索一下到底你的寵物可不可以吃芝士，或者可以吃什麼芝士。當然最好吃之前先諮詢你的獸醫取得專業意見。

小狗聞到芝士時經常都會眼定定地望住主人，不要心軟亂給它吃

芝士對人類非常有營養價值，但是不是同樣對寵物有益？芝士含有豐富蛋白質、鈣質、維他命A、脂肪酸及維他命B複合物，對寵物健康都有幫助。但不是每一種芝士都適合動物食用，我們應該選越低脂低鹽的芝士越適合，例如 車打芝士 (Cheddar)、莫薩里拉芝士 (Mozzarella)、瑞士高山芝士(Swiss cheese)。

倉鼠都會喜歡吃芝士

另外，應避免選擇藍所有黴芝士(鹽份及鈉較高), 例如：洛克福藍黴芝士 (Roquefort) 藍黴芝士什至會產生致命毒素。 亦不要選擇含香料或其他額外添加味道的芝士，因為某些香料例如洋蔥和蒜頭等都不宜供動物食用。白黴芝士例如 不理芝士(brie)、山羊奶芝士 (Goat cheese)及菲達芝士 (Feta cheese) 這些含高飽和脂肪的芝士亦不建議。

貓主要留意小貓偷吃芝士

雖然為寵物選擇芝士需要更留神，但正因為芝士的益處更大，才值得我們花心思去為牠們預備最好。芝士對於狗狗和貓主子來說是一個很棒的零食，豐富營養可以幫助增重，亦係一個幫助牠們吃藥的好辦法。而芝士當中有不少的乳酸菌，具有保護腸道菌落的效果。建議每幾天可以讓寵物吃幾塊也可以作為一個訓練獎勵。當然如果你的寵物是懶惰一族，就要少食以免過重。同時寵物和人一樣，有機會出現乳糖不耐症，所以初次嘗試芝士時要留意牠們有沒有腸胃不適。

鸚鵡最好吃小絲狀的芝士

倉鼠和鸚鵡同樣可以食芝士，倉鼠一星期可以食一茶匙分量的芝士，要將芝士切小塊，不要有尖角，因為倉鼠喜愛將食物收在面頰兩旁。而鸚鵡最適合食用莫薩里拉芝士 (Mozzarella)，可以切條狀，以便進食。而兔子是草食性動物，所以是不能吃任何芝士。

兔子絕不能吃芝士

至於老鼠，雖然不是一般飼養的寵物，不過卡通和書都描寫成老鼠是芝士的愛好者。但其實老鼠靈敏的嗅覺，老鼠並不喜歡芝士濃烈刺激的氣味，老鼠還是比較喜愛甜食或穀類食物。

我們從小到大都會以為老鼠喜歡芝士，其實老鼠比較愛大米

芝士雖然不可以成為寵物的日常食品，但衡量芝士的益處，芝士是一個給寵物非常好的小獎勵。選擇適合的芝士後，你的寵物絕對是和你分享芝士的好夥伴。

看到寵物吃得開心，主人也會感到高興。 注意：圖上的芝士份量確實是太多了！

作者_Joey Hau侯浩言簡介：

荷蘭華僑，回流香港8年。嚮往荷蘭寫意生活之餘，更熱愛香港這個家的親切。近年全心投入芝士行列，並考獲歐洲認證芝士大師級證書資格，想將各款芝士的味道、歷史、禮儀、食物配搭和健康知識等等分享給大家，同遊芝味之旅。

Fanpage: www.facebook.com/joeyhau.hk

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撰文 : Joey Hau侯浩言

欄名 : Cheese is a Lifestyle

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