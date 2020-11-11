  • 23°C
香港時間 : 20201111日 (三) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ATMX】內地打撃平台經濟壟斷 大摩籲趁低吸騰訊京東

股樓投資 17:27 2020/11/11

分享：

近日內地監管機構動作頻頻，在雙11前召開有關線上經濟秩序的行政指導會，國家市場監督管理總局再發布一份《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》以打擊多個大型電商的壟斷行為。大摩認為有關報告將對一眾科網企業造成影響，而業務涉及電商及外賣的阿里（09988）、美團（03690）、京東（09618）、拼多多（美：PDD）將首當其衝。而對未有涉獵有關業務的騰訊（00700），影響則有限。

大摩指，《反壟斷指南》為多種壟斷行為給予定義，並將反壟斷審查範圍進一步延伸至可變利益實體（VIE）公司。該行表示，此舉或有助緩解科網企業間的競爭，並削弱大型互聯網公司的影響力，降低進入平台經濟的難度，而未來龍頭公司的併購難度將大大提升。拼多多或字節跳動等「顛覆者」或可藉此搶佔阿里及騰訊的市場份額。

[港交所388] 港交所第三季多賺51%至33億元 首三季盈利創新高  詳情請看[下一頁]

大摩表示，短期內科技股股價將會受壓，尤其是阿里巴巴及美團，相信投資者會沽貨鎖定利潤。該行建議可趁低吸納騰訊，因《反壟斷指南》對騰訊的整體業務影響較輕，而且看好其遊戲前景及金融科技業務等。另亦建議低吸京東，因預料上述指引對其影響有限。

【ATMX】內地擬打擊平台經濟壟斷 騰訊阿里急挫美團跌逾一成   詳情請看[下一頁]

今日多隻新經濟股全線下跌，騰訊跌7.4%，收報551元；阿里跌9.8%，收報248.4元；美團跌9.7%，收報271元，京東跌9.2%，收報300元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 經濟

上一篇文章

【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出

下一篇文章

【港股追蹤】越秀多元策略增土儲　800億銷售目標料超額達成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知
【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知
【ATMX】內地擬打擊平台經濟壟斷 騰訊阿里急挫美團跌逾一成
【ATMX】內地擬打擊平台經濟壟斷 騰訊阿里急挫美團跌逾一成
【上車機會】市建局煥然懿居43伙貨尾市價七折發售　售價介乎355萬至798萬元　其中29伙為3房單位
【上車機會】市建局煥然懿居43伙貨尾市價七折發售　售價介乎355萬至798萬元　其中29伙為3房單位
【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【轉租為買】代理花盡舌游說成功令買家租轉買 創同類單位新高價848萬購YOHO Town三房
【轉租為買】代理花盡舌游說成功令買家租轉買 創同類單位新高價848萬購YOHO Town三房