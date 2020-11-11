【ATMX】內地打撃平台經濟壟斷 大摩籲趁低吸騰訊京東

近日內地監管機構動作頻頻，在雙11前召開有關線上經濟秩序的行政指導會，國家市場監督管理總局再發布一份《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》以打擊多個大型電商的壟斷行為。大摩認為有關報告將對一眾科網企業造成影響，而業務涉及電商及外賣的阿里（09988）、美團（03690）、京東（09618）、拼多多（美：PDD）將首當其衝。而對未有涉獵有關業務的騰訊（00700），影響則有限。

大摩指，《反壟斷指南》為多種壟斷行為給予定義，並將反壟斷審查範圍進一步延伸至可變利益實體（VIE）公司。該行表示，此舉或有助緩解科網企業間的競爭，並削弱大型互聯網公司的影響力，降低進入平台經濟的難度，而未來龍頭公司的併購難度將大大提升。拼多多或字節跳動等「顛覆者」或可藉此搶佔阿里及騰訊的市場份額。



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大摩表示，短期內科技股股價將會受壓，尤其是阿里巴巴及美團，相信投資者會沽貨鎖定利潤。該行建議可趁低吸納騰訊，因《反壟斷指南》對騰訊的整體業務影響較輕，而且看好其遊戲前景及金融科技業務等。另亦建議低吸京東，因預料上述指引對其影響有限。

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今日多隻新經濟股全線下跌，騰訊跌7.4%，收報551元；阿里跌9.8%，收報248.4元；美團跌9.7%，收報271元，京東跌9.2%，收報300元。

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