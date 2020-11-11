【雙11】台灣至少25間書店雙11拒劈價　休業一日原因何在？

▲ 「三餘書店」亦在今日休業。（Facebook圖片）

雙11成為不少網店的大型促銷節日，甚至連實體店亦藉雙11大推優惠。不過在台灣，有不少書店反而選擇今日休業，抵制電商參與書本的減價戰。

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因應雙11的減價熱潮，台灣有不少書店推出「66折」劈價優惠，引起獨立書店不滿，冀抵制電商掀起的減價戰。台灣有至少25間獨立書店宣佈於11月11日休業一日。他們希望藉休業一日，讓大眾體驗沒有實體書店的感受。

▲ 「三餘書店」Facebook圖片

有響應休業行動的獨立書店在Facebook專頁解釋因由，「三餘書店」的Facebook貼文寫道：「當一本書66折也要開始變成常態，當新書的網路售價還比書店的進書成本還低，當我們看著那遙遙無期的折扣戰車尾燈，有什麼比這更讓堅持賣書的實體書店還心寒」。

事件引發網絡熱議，有提供雙11優惠的網上書店則指，此並非常態的優惠活動。博客來指，雙11是站在回饋消費者的角度，尊重獨立書店的做法，不會表示其他意見。誠品亦表示，誠品網路書店多款書籍的特定折扣是先前已有，且經過採購與出版社商量。

台灣文化部長李永得亦表示，文化部尊重獨立書店不以促銷為手段，以維護文化產品價值。 他又指，當局一直以來對獨立書店都有實質鼓勵的行動，一直在討論如何讓獨立書店取得較低的購書成本。

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責任編輯：葉泳珊