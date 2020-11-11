  • 23°C
香港時間 : 20201111日 (三) 16:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雙11】台灣至少25間書店雙11拒劈價　休業一日原因何在？

商業 15:28 2020/11/11

分享：

「三餘書店」亦在今日休業。（Facebook圖片）

雙11成為不少網店的大型促銷節日，甚至連實體店亦藉雙11大推優惠。不過在台灣，有不少書店反而選擇今日休業，抵制電商參與書本的減價戰。 

【雙11優惠】11月11日牛津大學出版社推網店　開店首兩周有優惠

因應雙11的減價熱潮，台灣有不少書店推出「66折」劈價優惠，引起獨立書店不滿，冀抵制電商掀起的減價戰。台灣有至少25間獨立書店宣佈於11月11日休業一日。他們希望藉休業一日，讓大眾體驗沒有實體書店的感受。

「三餘書店」Facebook圖片

有響應休業行動的獨立書店在Facebook專頁解釋因由，「三餘書店」的Facebook貼文寫道：「當一本書66折也要開始變成常態，當新書的網路售價還比書店的進書成本還低，當我們看著那遙遙無期的折扣戰車尾燈，有什麼比這更讓堅持賣書的實體書店還心寒」。 

事件引發網絡熱議，有提供雙11優惠的網上書店則指，此並非常態的優惠活動。博客來指，雙11是站在回饋消費者的角度，尊重獨立書店的做法，不會表示其他意見。誠品亦表示，誠品網路書店多款書籍的特定折扣是先前已有，且經過採購與出版社商量。

台灣文化部長李永得亦表示，文化部尊重獨立書店不以促銷為手段，以維護文化產品價值。 他又指，當局一直以來對獨立書店都有實質鼓勵的行動，一直在討論如何讓獨立書店取得較低的購書成本。

【消費優惠】「一本」購物節開鑼　全店中英文圖書8折起

【Donki將軍澳開幕】24小時DON DON DONKI將軍澳店11月11日開幕　推連場優惠及活動吸客

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【Donki將軍澳開幕】24小時DON DON DONKI將軍澳店11月11日開幕　推連場優惠及活動吸客
今日
【Donki將軍澳開幕】24小時DON DON DONKI將軍澳店11月11日開幕　推連場優惠及活動吸客
【雙11】「天貓雙11」第2波銷售將開鑼　再增300萬款折扣商品
2020/11/10
【雙11】「天貓雙11」第2波銷售將開鑼　再增300萬款折扣商品
【本地好去處】中環休閒娛樂戶外空間登場　The Grounds目標出售3萬門票
2020/11/10
【本地好去處】中環休閒娛樂戶外空間登場　The Grounds目標出售3萬門票
【夕陽行業轉型】編出新「竹」迹　工藝師：竹藝需避免單打獨鬥
今日
【夕陽行業轉型】編出新「竹」迹　工藝師：竹藝需避免單打獨鬥
著數優惠 網上購物 採購 產品 誠品 台灣 文娛藝術

上一篇文章

【雙11】天貓340個品牌成交額破億　進口貨、健康養生特別受青睞

下一篇文章

【Donki將軍澳開幕】24小時DON DON DONKI將軍澳店11月11日開幕　推連場優惠及活動吸客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【旅遊氣泡】新加坡旅客來港意欲　大於港人到訪新加坡？
【旅遊氣泡】新加坡旅客來港意欲　大於港人到訪新加坡？
【張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會】張敬軒演唱會11月舉行　加開兩場今日發售
【張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會】張敬軒演唱會11月舉行　加開兩場今日發售
【雙11】Klook 「雙11大折日」最後兩日　28間酒店Staycation低至18折優惠
【雙11】Klook 「雙11大折日」最後兩日　28間酒店Staycation低至18折優惠
【大閘蟹】 蟹麵專門店「上三兩」進駐K11 MUSEA　大閘蟹菜式掀打卡熱潮
【大閘蟹】 蟹麵專門店「上三兩」進駐K11 MUSEA　大閘蟹菜式掀打卡熱潮
【Donki】DON DON DONKI將軍澳Monterey Place店　11月11日開幕　主打野餐寵物特色
【Donki】DON DON DONKI將軍澳Monterey Place店　11月11日開幕　主打野餐寵物特色
【雙11】「天貓雙11」第2波銷售將開鑼　再增300萬款折扣商品
【雙11】「天貓雙11」第2波銷售將開鑼　再增300萬款折扣商品