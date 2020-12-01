【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘正式開賣　可經40間銀行券商認購（不斷更新）

▲ 俗稱銀債的銀色債券，保證回報有3.5厘。

專供65歲或以上人士認購的銀色債券即將發行！第五批銀色債券的保底息進一步上調至3.5厘，同時將銀債的目標發行額由過往的30億元大幅上調至100億元，更可酌情加碼至最多150億元，發行額度睇齊iBond。新一批銀債將於12月1日早上9時起接受認購，並設有個人最高配發金額100萬元，避免銀債過度集中在某部分長者。

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所有1956年或之前出生、年滿65歲或以上，並持有有效香港身份證的個人投資者均可提出申請。銀債預計12月18日公布認購結果，發行日為12月22日，不設二手市場交易。合資格長者屆時可於20間配發銀行，或20間指定證券經紀認購銀債，重複申請將不獲受理。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉指，以往每名客戶平均認購10手，相信今年發行額大增，「認購人數及金額都有機會創新高」。他又指，參考去年5.7萬人認購，假設今年認購人數5萬人，則每人有機會抽中30手，建議長者如資金許可，可考慮認購30手。

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銀債認購及發行詳情

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金管局早前指，過往有部分長者大手認購銀債，個別甚至涉過千萬元，遂於今年引入個人上限100萬元，每名長者不會配發多於100手銀債。至於未來會否下調合資格年齡，金管局指每次發行都會檢視相關需要性。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，新一批銀債保底息上調至3.5厘，相信對追求穩定回報人士具一定的吸引力，而早前經該行認購iBond的客戶中，有2成為65歲或以上人士，因此相信會受客戶歡迎。

周國昌早前引述內部數據指，長者以往平均每人申購10至15手銀債，隨著今年發行額增加，他估計長者或更進取。

滙豐環球資本市場常務總監兼大中華區固定收益交易部主管黃子卓預計，在持續低息的環境下，新一批銀色債券會繼續深受尋求穩定回報的年長投資者歡迎。

重溫歷年銀債認購反應【按圖放大】

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金管局高級助理總裁劉應彬早前出席記者會時形容，新一批銀債保底息上調至3.5厘後，在目前極低息及不明朗環境下，可說是「安穩可靠、保本保值」的資本增值投資。他對今次銀債認購反應有信心，但現階段不會猜測最終認購反應。

對於過往長者認購銀債的反應，金管局主管（貨幣及結算）阮志才以2019年銀債認購為例，每人平均認購14手，正式獲配發5至6手。根據以往經驗，至少95%長者持有銀債至到期。

記者：趙穎妍