【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）

▲ 俗稱銀債的銀色債券，保證回報有3.5厘。

俗稱銀債的銀色債券發行詳情公布，金管局公布第五批銀色債券發行細節，是次銀債的保底息進一步上調至3.5厘，同時將銀債的目標發行額由過往的30億元，大幅上調至100億元，亦可酌情加碼至最多150億元，意味銀行的發行額度睇齊新一批iBond。新一批銀債將於12月1日早上9時起接受認購，並設有個人最高配發金額100萬元，避免銀債過度集中在某部分長者。

iBond認購結果周四出爐，每人料穩獲3手，詳見【下一頁】

至於銀債的申請資格，所有65歲或以上（1956年或之前出生），並持有有效香港身份證的個人投資者均可提出申請。銀債預計於12月18日公布認購結果，發行日為12月22日，不設二手市場交易。合資格長者屆時可於20間配發銀行，或20間指定證券經紀認購銀債，重複申請將不獲受理。

【16：10】作為聯席安排行的中銀香港指，過往客戶平均申購10至15手。

【16：05】對於過往長者認購銀債的反應，阮志才以2019年銀債認購為例，每人平均認購14手，正式獲配發5至6手。

【16：00】他續指，對今次銀債認購反應有信心，但現階段不會猜測最終認購反應。

【15：52】劉應彬指，以往曾有長者申請認購過千萬銀債，約佔整體認購長者人數約1%，因此趁今次加大發行額度時，同時設有個人最多100手的分配上限。

【15：45】劉應彬指，目前全港65歲或以上的人口約有130萬至140萬。

【15：41】金管局主管（貨幣及結算）阮志才指，根據以往銀債發行經驗，至少95%長者持有銀債至到期。

【15：38】劉應彬指，至於會否考慮下調認購銀債的合資格年齡，他回應稱會每次獨立檢視當時的需要性

【15：35】劉應彬指，今次大幅加碼發行主要是想更多長者受惠，特別是以往每批銀債都獲超額認購，相信投資者需求仍然好大。他相信，今次調高保底息，預期對銀債銷售會有拉動作用。

【15：25】與iBond一樣，銀債同樣每半年派息一次，設有定息3.5厘或與派息日近6個月的綜合消費物價指數按年變動率計算的浮息，以較高者為準。

【15：22】金管局高級助理總裁劉應彬形容，至目前極低息及不明朗環境，上調保底息至3.5厘的銀債，可說是為長者提供「安穩可靠、保極保值」的資本增值投資。他相信，今批銀債是相當具吸引力。

記者：趙穎妍