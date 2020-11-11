【螞蟻上市觸礁】達里奧：螞蟻威脅銀行體系、中國監管合理　橋水續捧中國

▲ 達里奧支持暫緩螞蟻集團上市，認為目前監管出現真空。

知名對沖基金經理、橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）近年看好中國經濟、國力發展，最新評論螞蟻集團在原定掛牌前兩日暫緩上市，達里奧反駁突然剎停螞蟻集團上市會削弱投資者信心，稱若在創新領域太寬鬆會帶來風險。

達里奧在網上論壇時重申「長期看好中國」，認為不投資中國是非常冒險。他認為，螞蟻集團對銀行體系是全新概念，幾乎代替或威脅中國銀行體系，而且目前未有已成形的監管規範其發展。

達里奧形容中國監管機構是「合理、關心且充分知情」，並稱：

中國實行的是國家資本主義，國家會控制這些事。

他也重申其看好中國發展、人民幣儲備貨幣角色，認為中國資本市場基本面正削弱美元地位，批評美國創造太多債務、印太多錢。達里奧過去數月屢次貶美褒華，他則稱

有人說我有偏見、幼稚，部分情況下不愛國。我想我只是客觀評論。

圖解達里奧年內評論

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橋水達里奧︰人民幣將成儲備貨幣 「比所有人預期都快」，詳情可見【下一頁】

橋水旗艦對冲基金據報今年回報差，首7個月走資35億美元，詳情可見【下一頁】

至9月底管理1480億美元的橋水，年內旗下基金表現參差，外電引述消息指，橋水旗艦基金Pure Alpha II截至11月5日止，今年回報下跌18.6%。

不過，橋水中國投資基金表現明顯較出色，其全天候中國策略基金年化回報22%，並在9月從中國吸資9億人民幣成立第二檔中國私募基金，規模倍增，但規模與其公司總資產規模相差龐大。

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編輯：麥德銘