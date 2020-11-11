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【美國大選】拜登致電多國領袖 第一個致電的歐洲領袖是？

環球政治 15:10 2020/11/11

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美國大選結果尚有爭議，惟民主黨總統候選人拜登已宣布勝出美國大選。拜登致電多國領袖，拜登首位致電的外國領袖是加拿大總理杜魯多。而在歐洲，拜登首位致電的竟是英國首相約翰遜。

約翰遜（Boris Johnson）在Twitter撰文指，自己與拜登通過電話，他期待與對方攜手合作，應對氣候變化、推動民主及從新冠肺炎疫情中重建等共同優先議題。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

唐寧街發言人指，約翰遜與拜登亦兩國密切且長遠的關係，並承諾在今後幾年，在貿易、安全等領域建立夥伴關係。

在脫歐方面，拜登此前已經明確表示對英國《內部市場法案》（U.K. Internal Market Bill）的憂慮，該法案將削弱英國與歐盟的部分脫歐協議。

愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）亦接到拜登的電話。愛爾蘭政府聲明形容，兩人進行「熱烈的交談」，擁有愛爾蘭血統的拜登重申，全力支持《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）。

德國總理默克爾（Angela Merkel）發言人亦指，默克爾收到拜登的電話，形容拜登向其表達，在未來建立密切且可信賴合作的期盼。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦接到拜登的電話。發言人指，馬克龍向拜登表達了，他希望在氣候、健康、打擊恐怖主義及捍衛基本權利等問題上共同努力的決心。

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責任編輯：林嘉莉

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