【港股市況】瑞信調高香港股票評級至「增持」　偏好銀行股及地產股

▲ 瑞信看好香港股票前景，調高港股評級。

輝瑞疫苗消息出布後，市場對周期股重拾信心，瑞信認為，雖然仍未知道疫苗的安全程度及是否能否保護高風險群組，但疫苗消費仍給予市場信心，綜合旅遊業覆蓋程度、出口倚賴度及利率敏感度三因素後，決定調高香港及泰國的股票評級，由「與市場同步」，調升至「增持」，因香港及泰國均是亞洲區內倚賴旅遊業程度較高旳地方。

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板塊方面，瑞信調高銀行股評級至輕微「增持」，但看不到銀行股有結構性增長潛力，只是估值折讓幅度有機會收窄。房地產股原已屬「增持」評級，瑞信稱會進一步調高有關倉位，因息率至少在未來1至2年維持在歷史低位。

瑞信指，各地房地產中，首選香港地產股，因周期股更強，首選新鴻基地產 （00016） 及領展 （00823） 。

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科網股方面，瑞信指，亞洲科網的估值仍較環球同業吸引，而且具強勁的結構性增長，即使已減少持倉，仍維持「增持」評級。

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編輯：陳韻妍