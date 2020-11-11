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【美國大選】過渡政府Q&A 外媒：911都因延遲交接

環球社會熱點 14:45 2020/11/11

分享：

CNN分析指出，2001年的911恐怖襲擊與總統延遲交接有關。

美國大選告一段落，勝選的拜登已籌備過渡政府，處理交接工作，但競逐連任失敗的特朗普未肯認輸，令工作遇到阻滯。美國有線新聞網（CNN）訪問非牟利組織公共服務合作組織主管（Partnership for Public Service）、協助總統移交權力（Center for Presidential Transition）的總監史泰爾（Max Stier），分析延遲移交有可能出現的種種國家安全問題，又指出，2001年的911恐怖襲擊，都與延遲交接有關。

問：如果交接不妥有何問題？

答：2000年的選舉，布殊總統和對手戈爾在弗羅里達未分高下，一度要由法院裁決。其時因選舉結果未有定案，而導致總統職務交接有所延遲。911的研究委託書（9/11 Commission）指出，延遲交接導致國防部門未能及時就任，影響工作，導致911的悲劇發生。

問：延遲交接有何影響？

答：三個範疇。

1.政府有百餘和部門，延遲交接令拜登無法及早了解目前的運作情況，以及因應就職典禮需作出的調整。

2.籌組政府涉及4000人任命，其中1200個時參議院可確認的位置。這些工作需要通過美國聯邦政府道德辦公室的保安審查和財務協議，以確保沒有衝突。未經美國總務署批准，這些工作都會受到限制。

疫情下，要在線上交接更麻煩，加上目前美國總務署仍未放出相關資源，間接縮短交接時間，令這次更具挑戰。

3.資金。因交接工作困難出現阻滯，料需時更長，拜登需籌集更多資金，支付員工薪酬。

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問：外界怎麼看阻撓交接？

答：總統可以就推翻選舉結果進行訴訟，是他應有的權利，但與協助拜登團隊過渡沒有衝突。若最後特朗普成功推翻選舉結果，無妨，但若因此延遲、阻撓下屆政府的交接工作，造成漏洞，才是為國家帶來真正的傷害。

問：阻撓會持續多久？

答：未知，但美國憲法列明在明年1月20日，新一屆總統必須就任。

問：換屆會否人亡政息？

答：美國政府靠專業人士推動，其中華府抗疫專家福西（Anthony Fauci）是代表之一；但政府籌組班子時，大部分屬於政治任命，故此領袖的角色至關重要，可助班子盡快上軌道，政府工作得以延續。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：葉芷樺
 

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