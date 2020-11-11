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【日本疫情】爆第三波疫情 單日確診再破千

環球社會熱點 14:32 2020/11/11

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日本面臨第三波的新冠肺炎疫情，周二（10日）新增1200多宗確診病例，為2個月以來的新高。東京、大阪及北海道是疫情最新的爆發地，分別新增293宗、226宗和166宗確診病例。大阪府知事吉村洋文表示，疫情「正進入第三波」。

北海道發生多宗集體感染病例，連續6天的單日確診超過100宗，當局上調警戒，要求酒吧居酒屋縮短營業時間。專家警告，天氣開始轉冷，民眾在家開暖氣、開窗機會減少，故傳染風險上升。

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雖然疫情反彈，但日本政府據報考慮明年夏天舉行東京奧運時，免除入境旅客的2周隔離令。日本共同社報道，當局亦考慮允許旅客使用公共交通工具，並要求旅遊在抵達日本前接受檢測，入境後也須被追蹤健康狀態。

日本放送協會（NHK）報道，國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）將在本月15日訪日，為疫情爆發後首度訪日。 報道指，巴赫將與首相菅義偉、東京奧運籌委會主席森喜朗及東京都知事小池百合子會面，力撐如期舉辦東奧。

輝瑞新冠疫苗Q&A 關鍵資訊存疑【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君

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