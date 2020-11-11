【美國大選】「侵粉」集體轉用Parler 標榜無審查下載暴升

2020年美國大選，facebook及twitter等社交平台審查大選消息的手法，引起爭議。特朗普自稱勝選及攻擊選舉有舞弊的帖文遭加上警告標示，拜登兒子的醜聞，更一度被封鎖。不少特朗普支持者不滿facebook偏袒，決定放棄Facebook，紛紛轉用標榜沒有審查的新興平台Parler。

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特朗普的選舉舞弊指控，無疑缺乏根據，但支持者深信不疑，網絡上「阻止偷走大選」（Stop the steal）運動，聲援者眾，氣勢如虹。他們對社交平台處理特朗普言論的做法，如加上警告標示，降低搜尋排名等十分不滿。

美國一眾「侵粉」及保守派民眾對facebook絕望，決定另起爐灶。多名美國右翼意見領袖（KOL）稱擔心相關Facebook群組會被消失，號召轉場，獲支持者積極響應。

事件帶挈本來名不經傳的Parler的下載量暴升，在11月9日，Parler錄得88萬人下載，位列下載次數排行榜榜首。截至周二Parler用戶人數達900萬，較一周前約450萬急升近倍。

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Facebook對言論的限制愈來愈多，被認為敏感的內容，接觸率會被調低，嚴重影響點擊率，而且相關演算法不時更改，缺乏清晰界綫，用戶很易觸及紅綫。

受害的不僅普通用戶的帖文，政界人物、商業機構甚至新聞媒體的報道，也受影響，尤其美國大選相關的消息，審查嚴謹程度更是上升到一個新的層次。

Facebook似乎日漸偏離讓人隨心所欲分享交流的中立平台定位，高舉言論自由旗幟的Parler應運而生。這個平台非常新，2018年才創立，與facebook及twitter打對台，標榜沒有審查，深受保守派人士追捧。

特朗普「國師」班農（Stephen K. Bannon）及與他聯繫密切的多個極右組織都有使用；平素言論較為正路的共和黨重量級人馬克魯茲（Ted Cruz），亦因不滿傳統平台選擇性審查而使用Parler。

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責任編輯：林建忠

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