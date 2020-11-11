【科技壟斷】大摩：內地平台經濟反壟斷　料對阿里巴巴美團負面影響最大

▲ 內地平台經濟反壟斷，阿里巴巴、美團衝擊最大。

互聯網企業壟斷問題引起當局關注，國家市場監督管理總局近日發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》為預防和制止平台經濟壟斷。大摩認為《反壟斷指南》對大部分科網企業而言都是負面的，尤其是涉及電商及外賣領域，料對阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 、拼多多（美：PDD）受影響最大，對騰訊 （00700） 業務影響有限。

大摩指出，《反壟斷指南》對平台經濟從不公平價格行為、低於成本銷售、限定或拒絕交易等進行壟斷行為定義。當局試圖量化市場主要定位，並將反壟斷審查範圍進一步延伸至VIE結構公司。

綫上經濟全方位監管體系即將形成，詳見【下一頁】

有助緩解科網企業之間的激烈競爭

該行認為，這或會有利於緩解科網企業之間激烈的競爭，新的反壟斷條例將削弱佔據主導地位的互聯網公司的影響力，降低平台經濟領域的進入壁壘，而龍頭公司未來對行業進行整合或併購的門檻大幅提高。換言之，隨市場競爭加劇，「顛覆者」拼多多、字節跳動或趁機搶佔「主導者」阿里巴巴、騰訊的市場份額。

大摩指，政策將聚焦電商和外賣領域，因為這些領域的互聯網企業慣常採用「大數據殺熟」、「二選一」等競爭手段，而這些恰好是反壟斷政策關注的重點。

周小川都加入聲討科網企業，詳見【下一頁】

騰訊系影響料較小

大摩提到，在綫視頻、閱讀、音樂等領域各有市場份額較高的玩家，認為騰訊旗下業務包括騰訊音樂（美：TME）、騰訊視頻、閱文 （00772） 不受《反壟斷指南》影響。該行續指出，騰訊音樂一直堅持反壟斷調查，騰訊視頻與愛奇藝（美：IQ）共同佔市場主導地位，均處於虧損狀態，而閱文長期沒有改變網絡閱讀的定價，早前也更改合同及與作者分享五成收入，監管層面的風險降低。

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編輯：陳華