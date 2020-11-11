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中銀香港：今年轉數快交易增兩倍　9月三成新客經手機開戶

當炒股 13:37 2020/11/11

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中銀香港個人數字金融產品部副總經理何偉文(中)表示，今年以來經手機進行的轉數快交易按年大增2倍。

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理何偉文表示，疫情加快數碼轉型步伐，客戶透過數碼渠道進行的交易量亦都倍增，截至10月止，今年經轉數快（FPS）進行的交易量按年大增兩倍。

何偉文又指，單計今年9月，近三成新開賬戶是經手機銀行開立；投資交易及壽險投保亦分別升近兩倍及一倍，反映客戶對手機銀行進行投資及理財的需求大增。

中銀擴港人內地開戶資格，香港電話號碼亦可綁定內地錢包【下一頁】

聊天機械人查詢服務亦見增長，虛擬智能助理及人工客戶服務的總使用量較年初大升六成。

手機銀行推新介面　客戶可按興趣自訂顯示資訊

客戶需度大增，中銀香港宣布推出全新個人化的手機銀行介面設計及功能，客戶可按需要自訂優先顯示日常理財、投資或消費享樂版面，同時增設一鍵綁定BoC Pay及理財節目直播功能。

以上三大類各設專屬版面，客戶可直接選取常用的服務功能，以進行轉賬繳費、股票基金交易及換領獎賞等。版面同時首推「賬戶盒子」設計，客戶只需於屏幕下方「我的賬戶」的位置向上推，便能即時顯示賬戶餘額。

滙豐領漲金融股，中銀香港及恒生股價齊創逾1個月高【下一頁】

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編輯：趙穎妍

香港股票 本地銀行股 疫情 數碼轉型 股票 基金 金融 銀行 中銀香港（02388） 香港

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