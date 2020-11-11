  • 24°C
香港時間 : 20201111日 (三) 14:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【傳統經濟股】大摩：疫苗憧憬帶動零售收租股短線向好　偏好太古地產及置地

當炒股 13:36 2020/11/11

分享：

大摩稱，偏好可提供穩定股息增長前景的股份，如太古地產。

輝瑞疫苗消息觸發板塊輪動，摩根士丹利認為，疫苗消息將有助刺激市場氣氛，特別是本港零售市場，故短線看好零售收租股可跑贏寫字樓收租股，但對於國際旅遊復甦是否有利於本港零售市道存疑。大摩稱，偏好可提供穩定股息增長前景的股份，如太古地產 （01972） 及香港置地；至於擁有海港城的九龍倉置業 （01997） 則存在奢侈品銷售的結構性風險，故持審慎態度。

大摩指，市場預期消費需求將持續改善，該行亦早已預計零售收租股，特別是針對旅客的商場，將會跑贏寫字樓收租股。零售收租股（撇除恒隆 （00101） ）今年來股價回吐約25%，跑輸寫字樓收租股及長實 （01113） 以外的發展商，寫字樓收租股今年累計回吐22%，發展商股則跌17%。

滙豐股價逼40關，投資界點睇？【下一頁】

疫苗報捷令市場憧憬國際旅遊可恢復，但大摩認為，出行復活對本港零售市場刺激有限。大摩提出5大原因：（1）內地旅客首選旅遊目的地不再是香港，而是內地本土市場；（2），基於內地旅客的奢侈品消費已於半年前反彈，故在港的奢侈品消費復甦速度將未如預期；（3），香港市民外遊需求被壓抑，本土非必需消費品下降；（4），本土消費增長自9月以來放慢；（5）地區零售及商場掀起「價格戰」，將損害收租股利潤。

旅遊氣泡來了，香港新加坡來回，國泰機票幾錢？【下一頁】

寫字樓方面，地產代理及寫字樓業主均不約而同表示，受各國出行限制影響，租務市場陷於「冰封」，但相信需求正在積壓，而太古地產成功出售太古城中心第一座寫字樓，反映投資者仍對本港寫字樓前景充滿信心。

大摩表示，中線來看，按照風險回報計算，寫字樓收租股仍較零售收租股吸引。

相關文章：【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？

編輯：陳韻妍

香港股票 商場 收租股 長實集團（01113） 九龍倉置業（01997） 太古地產（01972） 恒隆地產（00101） 太古地產 香港置地 疫苗

上一篇文章

中銀香港：今年轉數快交易增兩倍　9月三成新客經手機開戶

下一篇文章

【雙11】阿里巴巴天貓雙11累計成交3723億　京東2000億　Katy Perry現身「貓晚」（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大灣區】中銀擴港人開內地戶口資格　香港手機號碼可開戶綁定內地電子錢包
【大灣區】中銀擴港人開內地戶口資格　香港手機號碼可開戶綁定內地電子錢包
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今截孖展　孖展暫錄213億超購75倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今截孖展　孖展暫錄213億超購75倍（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升近90點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升近90點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅
內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅