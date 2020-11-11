【傳統經濟股】大摩：疫苗憧憬帶動零售收租股短線向好　偏好太古地產及置地

▲ 大摩稱，偏好可提供穩定股息增長前景的股份，如太古地產。

輝瑞疫苗消息觸發板塊輪動，摩根士丹利認為，疫苗消息將有助刺激市場氣氛，特別是本港零售市場，故短線看好零售收租股可跑贏寫字樓收租股，但對於國際旅遊復甦是否有利於本港零售市道存疑。大摩稱，偏好可提供穩定股息增長前景的股份，如太古地產 （01972） 及香港置地；至於擁有海港城的九龍倉置業 （01997） 則存在奢侈品銷售的結構性風險，故持審慎態度。

大摩指，市場預期消費需求將持續改善，該行亦早已預計零售收租股，特別是針對旅客的商場，將會跑贏寫字樓收租股。零售收租股（撇除恒隆 （00101） ）今年來股價回吐約25%，跑輸寫字樓收租股及長實 （01113） 以外的發展商，寫字樓收租股今年累計回吐22%，發展商股則跌17%。

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疫苗報捷令市場憧憬國際旅遊可恢復，但大摩認為，出行復活對本港零售市場刺激有限。大摩提出5大原因：（1）內地旅客首選旅遊目的地不再是香港，而是內地本土市場；（2），基於內地旅客的奢侈品消費已於半年前反彈，故在港的奢侈品消費復甦速度將未如預期；（3），香港市民外遊需求被壓抑，本土非必需消費品下降；（4），本土消費增長自9月以來放慢；（5）地區零售及商場掀起「價格戰」，將損害收租股利潤。

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寫字樓方面，地產代理及寫字樓業主均不約而同表示，受各國出行限制影響，租務市場陷於「冰封」，但相信需求正在積壓，而太古地產成功出售太古城中心第一座寫字樓，反映投資者仍對本港寫字樓前景充滿信心。

大摩表示，中線來看，按照風險回報計算，寫字樓收租股仍較零售收租股吸引。

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編輯：陳韻妍