【Donki將軍澳開幕】24小時DON DON DONKI將軍澳店11月11日開幕　推連場優惠及活動吸客

▲ 將軍澳DON DON DONKI Monterey Place店今日開幕。（李彥煒攝）

11月11日是雙11購物優惠日，而位於將軍澳的DON DON DONKI Monterey Place店亦揀選今日開幕。新店開幕推出一系列優惠及活動，由11月11日至15日期間，每日首200位顧客消費滿600元，即送限量版布袋1個。每位顧客於活動期內，只限換領一個。

將軍澳24小時營業Donki開幕 貨品限時優惠吸客

Donki新店24小時營業，是繼中環店後第二間24小時營運的Donki。新店在11月11日上午10時至晚上6時，以及11月13日至15日中午12時至晚上6時，將有Donpen不定時登場，與在場人士合照。場內還會免費派發限量版手撥扇。

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若在11月11日、13日至15日期間，於店內即場下載DON DON DONKI手機應用程式，並登記成為會員，更可獲贈禮品一份。至於新店開幕期間，推出不同的消費優惠，例如葡萄（香印）特大裝由11月11日至17日，以178元發售。

責任編輯：馬意文