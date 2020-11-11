  • 24°C
香港時間 : 20201111日 (三) 14:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Donki將軍澳開幕】24小時DON DON DONKI將軍澳店11月11日開幕　推連場優惠及活動吸客

商業 13:37 2020/11/11

分享：

將軍澳DON DON DONKI Monterey Place店今日開幕。（李彥煒攝）

11月11日是雙11購物優惠日，而位於將軍澳的DON DON DONKI Monterey Place店亦揀選今日開幕。新店開幕推出一系列優惠及活動，由11月11日至15日期間，每日首200位顧客消費滿600元，即送限量版布袋1個。每位顧客於活動期內，只限換領一個。

將軍澳24小時營業Donki開幕　貨品限時優惠吸客
Donki新店24小時營業，是繼中環店後第二間24小時營運的Donki。新店在11月11日上午10時至晚上6時，以及11月13日至15日中午12時至晚上6時，將有Donpen不定時登場，與在場人士合照。場內還會免費派發限量版手撥扇。

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【雙11】「天貓雙11」第2波銷售將開鑼　再增300萬款折扣商品

    點擊圖片放大
    +4
    +3

若在11月11日、13日至15日期間，於店內即場下載DON DON DONKI手機應用程式，並登記成為會員，更可獲贈禮品一份。至於新店開幕期間，推出不同的消費優惠，例如葡萄（香印）特大裝由11月11日至17日，以178元發售。

責任編輯：馬意文

相關文章

【展覽恢復】香港美酒佳餚巡禮11月11日開鑼　米芝蓮餐廳餐單低至半價（附優惠攻略及網站連結）
2020/11/10
【展覽恢復】香港美酒佳餚巡禮11月11日開鑼　米芝蓮餐廳餐單低至半價（附優惠攻略及網站連結）
【消費優惠】雙11後還有甚麽？　杏花新城推消費優惠　過千件運動服飾用品低至2折（附網店優惠連結）
2020/11/10
【消費優惠】雙11後還有甚麽？　杏花新城推消費優惠　過千件運動服飾用品低至2折（附網店優惠連結）
【飲食優惠】戶戶送多間餐廳推全日餐牌半價　616火鍋意粉屋都有
2020/11/10
【飲食優惠】戶戶送多間餐廳推全日餐牌半價　616火鍋意粉屋都有
【雙11優惠】11月11日牛津大學出版社推網店　開店首兩周有優惠
今日
【雙11優惠】11月11日牛津大學出版社推網店　開店首兩周有優惠
消費種類 將軍澳 中環 MONTEREY

下一篇文章

【營商信心】中小企營商信心提升　進出口貿易業招聘意向增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【雙11】「天貓雙11」第2波銷售將開鑼　再增300萬款折扣商品
【雙11】「天貓雙11」第2波銷售將開鑼　再增300萬款折扣商品
【Donki】DON DON DONKI將軍澳Monterey Place店　11月11日開幕　主打野餐寵物特色
【Donki】DON DON DONKI將軍澳Monterey Place店　11月11日開幕　主打野餐寵物特色
【大閘蟹】 蟹麵專門店「上三兩」進駐K11 MUSEA　大閘蟹菜式掀打卡熱潮
【大閘蟹】 蟹麵專門店「上三兩」進駐K11 MUSEA　大閘蟹菜式掀打卡熱潮
【旅遊氣泡】新加坡旅客來港意欲　大於港人到訪新加坡？
【旅遊氣泡】新加坡旅客來港意欲　大於港人到訪新加坡？
【雙11】Klook 「雙11大折日」最後兩日　28間酒店Staycation低至18折優惠
【雙11】Klook 「雙11大折日」最後兩日　28間酒店Staycation低至18折優惠
【張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會】張敬軒演唱會11月舉行　加開兩場今日發售
【張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會】張敬軒演唱會11月舉行　加開兩場今日發售