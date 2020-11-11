【美國大選結果】特朗普拒絕承認敗選　拜登：情況「尷尬」但無阻政權交接

美國總民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）周二在特拉華州（10日）表示，政權過渡的工作正在進行，大約500人規模團隊已經初步形成，並將在感恩節前公布部分內閣官員名單。拜登表示，特朗普（Donald Trump）拒絕承認落敗令情況「尷尬」，但強調這不會妨礙他籌備入主白宮的過渡工作。

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儘管拜登已經宣告勝出，但美國總務署（General Services Administration, GSA）尚未批准拜登團隊開始準備權力過渡，並指直到大選有明確結果才會再行批准。這意味著拜登團隊暫時無法獲得超過600萬美元的國會撥款，亦不能獲得國家官員的內部信息。

儘管特朗普拒絕承認大選結果，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默克爾（Angela Merkel）、愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）、英國首相約翰遜（Biris Johnson）已經分別祝賀拜登，並共同商討未來將會加強合作。

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編輯：李勝男