【macOS Big Sur】蘋果全新電腦系統周五登場　Safari、地圖等程式大幅度更新

▲ 蘋果宣布針對M1進行最佳化的作業系統macOS Big Sur，將在本港時間周五（13日）正式面世。

蘋果（Apple）凌晨時分舉行今年第三場的秋季發表會「One More Thing」，除了帶來蘋果自家研發的Mac處理晶片「M1」及一系列搭載M1晶片的新產品：Mac mini、MacBook Air、13吋MacBook Pro外，更宣布針對M1進行最佳化的作業系統macOS Big Sur，將在本港時間周五（13日）正式面世。

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Mac用家將可在周五免費更新至新一代作業系統macOS Big Sur。而全新的作業系統最大的改變便是其介面全新設計，Dock的App圖像更採用了全新的統一形狀，觀感將更一致。至於程式方面，新版Safari表現將會提升，蘋果更聲稱其載入常用網站的平均速度比Chrome更快、串流影片時間比Chrome和Firefox長多達1.5小時、以及瀏覽時間比Chrome和Firefox長多達1小時。

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此外，macOS Big Sur的地圖程式也同時更新，將會加入3D實景模式探索特定城市，而且能與手機Apple Map資料同步，儲存地點和路線。與此同時，

安裝macOS Big Sur後，軟件更新會在背景進行，並比以往更快完成，讓 Mac可保持更新，時刻處於安全狀態。值得一提的是，用家在更新前，建議先備好重要資料，以及查清楚使用的macOS程式是否能順利過渡及支援Big Sur系統。

責任編輯：曾曉汶