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【滙豐股價】滙豐直逼40元關　投資界：金融股估值有較大修復空間

當炒股 12:57 2020/11/11

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滙豐延續升勢，股價直逼40元關。

輝瑞疫苗研發進展有突破，繼續刺激傳統經濟股上揚，金融股繼續有資金追捧，滙豐 （00005） 連升兩日直逼40元關，今早最高見39.35元創逾1個月高。有分析指，金融股及早前估值被嚴重壓縮的本地股或有較大估值修復空間。

滙豐今早高開0.8%後升幅擴大，早段曾高見39.35元續創逾1個月高，中午收報39.1元仍升3.7%，成交暫21.2億元。

國際、本地銀行股造好　股價齊創逾1個月高

渣打 （02888） 亦繼續創逾1個月高，中午收報43.4元升3.33%，今早最高曾見43.6元。其他香港銀行股亦見升幅，恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 、大新銀行 （02356） 齊創逾1個月高，恒生中午報133.9元，中銀則報24.55元。

早前受疫情影響而停派息及資產質素困擾的國際銀行股，隨著新冠疫苗有好消息，資金趁機轉炒銀行股前景好轉。

國信證券（香港）研究部副總裁程嘉偉指，預期新舊經濟股將齊獲資金追捧，在疫情有望快速緩解的前提下，傳統經濟股中的金融、博彩及能源股成為「領頭羊」，特別是金融股及早前被低估的本地企業會有較大的估值修復空間。惟他提醒，特朗普在交接前夕或會製造不同爭端，拖累市場。

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編輯：趙穎妍

香港股票 疫情 博彩 經濟 特朗普 金融 銀行 大新銀行（02356） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005）

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