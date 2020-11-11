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【美國疫情】增逾20萬確診創新高 住院死亡齊破頂

環球社會熱點 12:41 2020/11/11

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美國疫情惡化，美國約翰霍普金斯大學數據顯示，單日新增超過20萬宗新冠肺炎確診個案，再創新高，其中17個州的確診病例創新高。美國再多1500名多人死亡，為近幾個月以來最多；住院人數也破頂，逾6.1萬人需入院接受治療。

美國累計超過1020萬人確診，近24萬人死亡；在過去一周，平均死亡人數超過1000人，為8月以來最多。華盛頓大學預計，未來2個月再多11萬人病逝。數據顯示，截至周二（10日），上周44個州的病例比前一周至少多10%。

輝瑞新冠疫苗Q&A 關鍵資訊存疑【下一頁】

拜登列4大任務 首要對抗疫情【下一頁】

美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE）宣布，其新冠疫苗效用高達90%。衛生部長阿扎爾（Alex Azar）表示，華府由11月底開始，每個月會獲得2000萬劑該疫苗，目標是在明年一月底前，為所有高危人士接種，包括前線醫護人員及護老院的長者。

阿扎爾預料，將有更多藥廠的疫苗面世，明年3月底至4月初可生產到足夠疫苗，供應予所有美國民眾，而當局會確保公平分配。

輝瑞疫苗要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到【下一頁】

英衞生大臣要求準備好12月疫苗注射工作【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

疫情 疫苗 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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新型冠狀肺炎全球疫情（11月11日 時間13:00）

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【美國大選】民調：8成指拜登勝選 7成人認為無舞弊
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