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【營商信心】中小企營商信心提升　進出口貿易業招聘意向增

商業 12:48 2020/11/11

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生產力局公布第四季「渣打香港中小企領先營商指數」，第四季綜合指數為37.5，較上季上升7.7。（陳靜儀攝）

隨著疫情緩和，中小企營商信心亦為提升。生產力局公布第四季「渣打香港中小企領先營商指數」，第四季綜合指數為37.5，較上季上升7.7。

在該份調查中，五大分項指數均現升勢。行業方面，三大行業指數續續保持上升趨勢，當中進出口貿易及批發業上升29至36.2，其中招聘意向分項指數更升至50；零售業亦上升7.0至32.7，惟該行業的招聘意向微跌至46.4；製造業則回升至37.3，其環球經濟分項指數由上季9.6大升至今季36.6。

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生產力局董座數碼總監黎少斌指出，第四季综合營商指數連續兩季上升。雖然仍低於50水平，然而絕大部分指數均錄得較明顯升幅，可見中小企整體營商信心有所提升。另外，預期第四營業該將上升或不變的企業亦較上季增17%，其中住宿及膳食服務業較上季急升28%至54%，顯示該行業在新常態下轉變營運模式頗具信心，亦足證個别行業已準偏好在新常態下尋轉型應對的方法。

記者：蘇穎琪

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