【輝瑞疫苗】瑞士豐盈：疫苗大規模生產有難度　科網股調整屬短期板塊輪動

▲ 瑞士豐盈銀行指，近日中資科網股大跌與內地的平台經濟政策有關，市場較擔心不利大型科網企業，導致科網股出現調整。

輝瑞疫苗的研發測試結果效果顯著，新經濟股出現大震盪，資金轉投銀行、能源、地產等傳統經濟股懷抱。瑞士盈豐銀行投資管理副總監趙國江認為，疫苗要進行大規模生產有難度，而且歐美發展國家對於打疫苗的概念並非全面接受，不少人會有保留，因此對於疫苗普及化持保留態度。

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趙國江稱，過去半年科網股升了不少，市場因疫苗消息而出現板塊輪動，資金轉投銀行及能源股，令科網股出現重大調整，相信美國科網股會在現水平整固，消化過去較大的升幅後，再視乎經濟復甦情況，再看新方向。

他續稱，美國民主黨沒有參議院的優勢，意味美國政府加強監管科網行業的風險減少，對科網股長線有利。

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阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 等中資科網股大跌，瑞士盈豐銀行研究分析師李思卉則指，拜登對華的科網政策料較特朗普溫和，對中國科網股屬利好，相信近日中資科網股大跌與內地的平台經濟政策有關，市場較擔心不利大型科網企業，導致科網股出現調整。

她又指，雙11熱賣，反映中國經濟復蘇步伐良好，零售及消費者信心有幫助，近日電商板塊有調整，相信與市場擔心政府會就電商反壟斷問題作監管有關，但電商長遠發展仍佳。

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編輯：陳韻妍